İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasında gerilim tırmanıyor. Amerikan Başkanı Donald Trump, şimdi de İran'a yönelik çelik ve madencilik endüstrisiyle iş yapan yabancı kuruluşlara yaptırım uygulanması kararı aldı.

Washington ile Tahran arasındaki gerilim tırmanırken Amerikan Başkanı Donald Trump, İran'a yeni yaptırımlar getiren başkanlık kararına imza attı.



Söz konusu başkanlık kararına göre; ABD yönetimi, İran'ın demir, çelik, alüminyum ve bakır sektörlerini hedef alan yaptırımları uygulamaya koyuyor.



Kararname, ABD'nin İran'la nükleer anlaşmadan ayrılmasının 1. yıl dönümünde yayınlandı. Trump, "Bugün İran'ın petrol-dışı en önemli ihracat gelirlerinin kaynağı olan demir, çelik, alüminyum ve bakır sektörlerine yaptırımlar getiren başkanlık kararına imza atıyorum." ifadelerini kullandı.



Trump, ABD'nin İran'a yönelik maksimum baskı kampanyasının başarılı olduğunu iddia etti. Yeni yaptırım kararlarını da örnek olarak gösterdi.





ulusal.com.tr