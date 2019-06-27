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İran ve ABD arasında tansiyon yükselirken, Avrupa'dan yeni adım geldi

İran ve ABD arasında tansiyon yükselirken, Avrupa'dan yeni bir adım geldi. Avrupa Birliği, İran nükleer anlaşmasını kesin olarak desteklediklerini açıkladı. AB üyesi ülkeler, İran'a taahhütlerini yerine getirme çağrısında bulundu. Diğer yandan Amerikalı yetkililer, İran'ın zenginleştirilmiş uranyum seviyesini hâlâ yükseltmediğini açıkladı.

İran ve ABD arasında tansiyon yükselirken, Avrupa'dan yeni adım geldi

Birleşmiş Milletler Güvelik Konseyi olağan yarı yıllık toplantısında İran nükleer anlaşması ele alındı.

İngiltere, Fransa, Almanya, Belçika, Polonya ve Estonya tarafından yapılan ortak açıklamada,  İran nükleer anlaşmasının devamlılığı desteklendi.

Söz konusu anlaşmayı ve anlaşmayı onaylayan 2231 sayılı kararı korumanın "her zamankinden daha önemli olduğu vurgulandı.

Birleşmiş Milletler Polonya Elçisi  Joanna Wronecka, bölgesel ve uluslararası barış ile istikrarın sağlanması için anlaşmanın esas olduğunu söyledi. 

Avrupa Birliği'nin anlaşmaya olan desteğinin,  İran'ın anlaşmayı "tam olarak uygulanmasına" dayandığının da altı çizildi.

AB ülkeleri,  İran'a taahhütlerini tam olarak uygulama çağrısında bulundu.  Aynı zamanda İran'la meşru ticareti kolaylaştırmak için tasarlanan INSTEX'in kullanıma hazır hale geldiği bildirildi.

Fransa, Almanya ve İngiltere, Amerika'nın yaptırımları ardından İran ile ticaret yapmak amacıyla INSTEX ödeme mekanizmasını kurmuştu. 

Diğer yandan Amerikan nükleer denetçileri, İran'ın zenginleştirilmiş uranyum seviyesinin hâlâ azami sınırın altında bulunduğunu açıkladı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani,  ABD'nin yaptırımlarına karşı Avrupa ülkelerinin bir adım atmaması durumunda zenginleştirilmiş uranyum seviyesini artıracağını duyurmuştu.

İran,  anlaşmadaki uranyum limitini 7 Temmuz'da aşacağını açıklamıştı.

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #iran #abd
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