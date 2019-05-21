İran ve Amerika arasındaki gerilim tırmanıyor. Amerikan Başkanı Trump'ın tansiyonu yükselten açıklamalarına bir yenisi eklendi. Trump son olarak "Amerika'nın İran ile müzakere yapmaya çalışmadığını, İran'ın Amerika'yı arayacağını" söyledi. İran Cumhurbaşkanı Ruhani ise "Müzakere değil mücadele" edeceklerinin mesajını verdi.

Gelen peş peşe açıklamalarla tansiyon yükseldi. Washinton müzakere için bizi arayın dedi. Tahran'ın yanıtı "müzakere değil mücadele" oldu.



Amerikan Başkanı Donald Trump yine twitter üzerinden açıklama yaptı. İran'a yönelik saldırgan tutumunu sürdürdü. Amerika'nın, İran'la müzakere yapmaya çalıştığı haberlerini yalanlayan Trump, "İran hazır olduğunda bizi arayacak" dedi.



Tahran'ın yanıtı ise gecikmedi. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran'ın başkenti Tarhan'da din adamlarıyla bir araya geldi. Mesajını burdan verdi. Ruhani, bu şartlarda Amerika ile müzakere yapılmasını hiçbir şekilde kabul etmediğini dile getirdi.



Konuşmasında "müzakere değil mücadele edeceğiz" vurgusu yaptı İran Cumhurbaşkanı... Amerika'nın 8 defa müzakere talebinde bulunduğunu söyledi. Ancak şartların müzakere değil, direniş ve mücadele şartları olduğunu ifade etti.



İran ile Amerika arasındaki tansiyon yükselirken, Tahran yönetiminden Birleşmiş Milletler'e "kayıtsız kalmaması" çağrısı geldi. Açıklamada, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten Körfez'deki alarm verici gerginliğin azaltılması için "bölgesel diplomatik diyalog" başlatması istendi.



Aynı zamanda İran, zenginleştirilmiş uranyum kapasitesinin 4 kat artırıldığını açıkladı. Karar, Uluslararası Atom Kurumuna bildirildi ve hukuki olarak hayata geçirildi. Enerji Bakanlığı, "Bu karar nükleer anlaşmaya tekrar dönülmesi için bir fırsattır" açıklamasında bulundu.





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