İran ve Azerbaycan Dışişleri Bakanları arasında telefon görüşmesi

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Arakçi, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile telefon görüşmesi yaptı.

İran Dışişleri Bakanı, İran’ın Azerbaycan’a yönelik iyi komşuluk politikasını vurgulayarak, İran İslam Cumhuriyeti’nin Azerbaycan ile her alanda ilişkileri geliştirmek istediğini belirtti.

Arakçi, bugün Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’nde meydana gelen patlamalara değinerek, İran’dan Nahçıvan’a doğru herhangi bir mühimmat veya füze atıldığı iddialarını kesin şekilde yalanladı. İran Silahlı Kuvvetleri’nin konu hakkında gerekli inceleme ve soruşturmaları yürüttüğünü ifade etti.

Arakçi ayrıca, özellikle İsrail’in bu tür saldırılarda kamuoyunu çarpıtmak ve İran'ın komşularıyla olan iyi ilişkilerine zarar vermek amacıyla oynadığı role dikkat çekti ve son günlerde bu türden başka örneklerin de görüldüğünü söyledi.

İran Dışişleri Bakanı, olayda Azerbaycan vatandaşlarının yaralanmasından duyduğu üzüntüyü dile getirerek yaralılara acil şifalar diledi.