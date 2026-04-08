İran ve Azerbaycan'dan ateşkes sonrası ilk görüşme

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, iki bakan arasındaki görüşmede Washington ve Tahran hattında ilan edilen 14 günlük ateşkes süreci ve buna bağlı diplomatik gelişmeler masaya yatırıldı. Görüşme, 41 günlük çatışma döneminin ardından Güney Kafkasya ve Batı Asya eksenindeki normalleşme çabalarının bir parçası olarak kaydedildi.

ATEŞKES VE İSTİKRAR VURGUSU

Bakan Ceyhun Bayramov, mevkidaşı Erakçi ile gerçekleştirdiği temaslarda, Azerbaycan’ın ateşkese yönelik yaklaşımını şu temel başlıklarla ifade etti:

Azerbaycan’ın sağlanan geçici ateşkesi memnuniyetle karşıladığı ve bu adımın gerginliği düşürmek adına elzem olduğu belirtildi.

Ateşkesin, devam eden müzakerelerin başarıyla sonuçlanması ve kalıcı istikrarın tesisi açısından stratejik bir zemin sunduğu vurgulandı.

Sorunların askeri yöntemler yerine uluslararası hukuk ve diplomasi çerçevesinde çözülmesinin önemi hatırlatıldı.

PAKİSTAN’IN ARABULUCULUĞUNA TAKDİR

Görüşmede, ateşkesin tesis edilmesinde kilit rol oynayan bölge ülkelerine dair analizler de paylaşıldı. Bayramov, sürece katkı sağlayan aktörlere ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

İslamabad’ın Rolü: Ateşkesin sağlanmasında arabuluculuk üstlenen dost ve kardeş Pakistan’ın çabaları takdirle karşılandı.

İslamabad Zirvesi: Pakistan’ın başkentinde gerçekleştirilecek olan geniş kapsamlı barış görüşmelerinin sonuç odaklı ve verimli geçmesine dair Bakü’nün temennisi iletildi.



Bakan Bayramov, Azerbaycan’ın bölgesel politikasının temelinde "kalıcı barış ve güvenlik" ilkesinin yattığını yineleyerek, bölgedeki iş birliğini güçlendirmeye yönelik her türlü yapıcı girişimi desteklemeye devam edeceklerini bildirdi.

Bakü ile Tahran arasındaki bu üst düzey temas, çatışma sonrası dönemde bölgesel aktörlerin sürece dahil olma ve "bölgesel sahiplenme" ilkesini güçlendirme kararlılığını bir kez daha ortaya koydu.