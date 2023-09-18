İran ve Ermenistan arasında kritik görüşme! O görüşmede ne konuşuldu?

İran'ın resmi haber ajansı İran İslam Cumhuriyeti Haber Ajansı'nın (IRNA) haberine göre İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

İRAN VE AZERBAYCAN ARASINDA KRİTİK GÖRÜŞME

Son günlerde kamuoyunda İran ve Azerbaycan arasındaki ilişkileri kışkırtmak için çeşitli algı operasyonları düzenlenmişti. Azerbaycan ve Ermenistan arasında gerilimin yükselmesi, kışkırtmaları hızlandırmıştı. "İran Ermenistan'a yardım için Azerbaycan'a saldıracak" şeklinde yayılan haberle İranlı yetkililer tarafından yalanlanmış, İran ve Azerbaycan arasında askeri işbirliğini geliştirme kararı alınmıştı.

Ermenistan ile Azerbaycan arasında artan gerilim sonrası, gerginliğin azaltılması için geçen hafta İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile bir görüşme gerçekleştirmişti.

O görüşme sonrası İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, haftalık basın toplantısında, Azerbaycan makamları ile temas halinde olduklarını ve Azerbaycan'ın Ermenistan'a herhangi bir saldırı yapma niyetinde olmadığını ilettiklerini ifade etmişti.

İran'ın kuzey komşularıyla sınırların güvenliği konusunda hassas olduğunu belirten Kenani, bölgedeki gelişmeleri dikkatle takip ettiklerini ifade etmişti.