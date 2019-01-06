İran ve Rusya Hazar Denizi'nde ortak tatbikat yapmaya hazırlanıyor. Rusya Deniz Kuvvetleri ile artan işbirliğine dikkat çeken İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Hüseyin Hanzadi "Hazar'ın dostluk bölgesi olduğunu" söyledi.

İran ve Rusya "Dostluk bölgesi" olarak adlandırdıkları denizde ortak tatbikat yapacak.



Hazar denizinde yapılacak arama kurtarma tatbikatı ile ilgili açıklama İran'dan geldi.



İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Hüseyin Hanzadi, Rusya Deniz Kuvvetleri ile artan işbirliğine vurgu yaptı.

"Hazar'da iyi ilişkilere sahibiz ve bölge ülkeleri de bu durumun farkında. Hazar'ın güvenliği bölge ülkeleri tarafından sağlanmakta. Yakın zamanda Rusya Deniz Kuvvetleri ile ortak arama kurtarma tatbikatı gerçekleştireceğiz."



Hanzadi, Hazar Denizini "Barış ve dostluk bölgesi" olarak ifade etti, denizde bölge ülkeleri dışında hiç bir kuvvetin bulunmasına izin vermeyeceklerinin altını çizdi.



İran ve Rusya'nın tatbikatı ne zaman yapacağına dair net tarih açıklanmadı.





ulusal.com.tr