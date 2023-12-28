İran ve Rusya'dan Ulusal Para Birimi Kararı! Doların Hegemonyası Çöküyor

İran ve Rusya ticarette dolar yerine ulusal para kullanma konusunda anlaştı.

İran yetkili ajanslarına göre iki ülkenin merkez bankası başkanları Rusya'da yapılan toplantıda buluştu. Yapılan toplantıda ticaretten doların çıkarılıp ulusal para birimlerinin kullanılmasına karar verildi.

ABD yaptırımları altındaki İran ve Rus bankalarının bundan böyle yerel para birimleriyle işlem yapmak için SWIFT dışında bankalararası sistemleri kullanabileceği belirtildi.

İran ile Rusya, Temmuz 2022'de karşılıklı ticari işlemlerde ABD doları yerine ulusal para birimlerini kullanmayı planladığını açıklamıştı.