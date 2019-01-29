İran'dan üst düzey bir heyet Suriye'nin başkenti Şam'da temaslarda bulunuyor. İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri Suriye Başbakanı İmad Hamis ile bir araya geldi. Görüşmeler neticesinde iki ülke arasında 11 anlaşma imzalandı.

İran devlet medyasında göre, Şam'da Suriye Başbakanı İmad Hamis ile bir araya gelen İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri'nin temasları çerçevesinde 11 farklı alanda iş birliği anlaşması imzalandı.



Temaslar kapsamında imzalanan ekonomik iş birliği anlaşmasının İran, Suriye ve Irak arasındaki ulaşım, enerji, sağlık ve kültür alanlarında ilişkileri geliştireceğini kaydeden Cihangiri, Ankara, Tahran ve Moskova arasında sürdürülen Astana sürecinin de Suriye'deki çatışmanın sona ermesi için yol açıcı olduğunu kaydetti.



İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi de İran'da düzenlediği basın toplantısında Suriye ve Türkiye hakkında konuştu.



Kasımi, Dışişleri Bakanlığında düzenlediği basın toplantısında Türkiye yönetiminin resmi olarak Suriye'nin toprak bütünlüğünü tanıdığını söyledi.



Kasımi, "Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyiyle ilgili endişeleri var. Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyiyle ilgili endişeleri müzakerelerle giderilmelidir. Bu şekilde Astana süreci doğrultusunda bir adım daha ileri gitmiş olacağız" ifadelerini kullandı.



Türkiye ile ilgili bir açıklamada İran Devrim Muhafızları Komutan Yardımcısı Hüseyin Selami'den geldi.



İslami Düzenin Güvenliği Ulusal Savunma Mimarisi Konferansı"nda yaptığı konuşmada, Selami, Türkiye'nin ABD siyasetinden bağımsız hareket ettiğini söyledi. Selami, ABD'nin görünürdeki kuvvetine rağmen Suriye'den çekilmekte olduğunu dile getirdi.





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