İran Viyana Büyükelçiliği: Türkiye ve Azerbaycan'daki saldırılar 'sahte bayrak' operasyonu

İran'ın Viyana Büyükelçiliği, ABD ve İsrail saldırılarına karşı ülkesinin meşru müdafaa hakkını kullanacağını bildirirken, Türkiye ve Azerbaycan'daki hedeflere yönelik saldırılara karıştıkları yönündeki iddiaları yalanladı ve Mossad tarafından yürütülen "sahte bayrak" operasyonlarına dikkat çekti.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
İran Viyana Büyükelçiliği: Türkiye ve Azerbaycan'daki saldırılar 'sahte bayrak' operasyonu
Yayınlanma: Güncellenme:

İran İslam Cumhuriyeti Viyana Büyükelçiliği, ABD ve İsrail'in son dönemdeki saldırıları üzerine bir açıklama yayımladı.

Büyükelçilikten yapılan açıklamada, söz konusu saldırıların İran'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü açıkça ihlal ettiği vurgulandı. Uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler Şartı ilkeleri gereğince İran halkının meşru müdafaa hakkını saklı tuttuğu ve bu hakkın İran silahlı kuvvetleri tarafından fiilen kullanılacağı belirtildi.

Büyükelçilkten yapılan açıklama şu şekilde:

İran İslam Cumhuriyeti'nin Viyana Büyükelçiliği, ABD ve İsrail'in haydut rejimlerinin son saldırıları üzerine aşağıdaki hususları vurgulamaktadır:

Bu saldırgan eylemler, İran'ın egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün açık bir ihlalidir. Uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler Şartı ilkeleri uyarınca, İran milleti meşru müdafaa hakkını saklı tutar. Bu hak, İran İslam Cumhuriyeti'nin yetenekli silahlı kuvvetleri tarafından kullanılacaktır.

HEDEFLER SADECE BASRA KÖRFEZİ'NDEKİ ABD ÜSLERİ

İran İslam Cumhuriyeti, tüm kardeş komşularının egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duyduğunu yineler. Kendini savunma hakkı, saldırının kaynağını bastırmayı da içerir. Sonuç olarak, İran kuvvetleri Basra Körfezi bölgesindeki ABD üs ve tesislerini yalnızca tehdidi etkisiz hale getirmek için hedef almıştır. Bu tür eylemler, hiçbir koşulda komşu ülkelerin egemenliğinin veya toprak bütünlüğünün ihlali olarak yorumlanmamalıdır.

MOSSAD'DAN BÖLGEDE "SAHTE BAYRAK" OPERASYONLARI

Güvenilir kanıtlar, Mossad ajanlarının gerilimi artırmak ve bölge ülkelerini kendilerini ilgilendirmeyen bir çatışmanın içine çekmek için "sahte bayrak" operasyonları düzenlediğini göstermektedir. Birçok vakada, Mossad ajanları, İran İslam Cumhuriyeti'ne mal edilecek terör eylemleri gerçekleştirirken tutuklanmıştır.

İran İslam Cumhuriyeti, Türkiye veya Azerbaycan Cumhuriyeti'ndeki hedeflere yönelik saldırılara herhangi bir müdahaleyi kesinlikle reddeder. Bunun aksini iddia eden herhangi bir beyan, düşman aktörler tarafından organize edilen bir "sahte bayrak" kampanyasının parçasıdır.

İran İslam Cumhuriyeti, tüm uluslar arasında barış, güvenlik ve karşılıklı saygı ilkelerine olan bağlılığını sürdürmektedir. Aynı zamanda, halkının güvenliğini sağlama, ulusal egemenliğini koruma ve toprak bütünlüğünü savunma konusundaki kararlılığını yineler.

İzmir TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? İzmir TOKİ kura sonuçları ve hak sahipleri sorgulaİzmir TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? İzmir TOKİ kura sonuçları ve hak sahipleri sorgulaYurt
280 bin TL ceza ve 5 yıl hapis riski! Trafikte APP plaka devri kapandı: APP Plaka nedir, nasıl değiştirilir?280 bin TL ceza ve 5 yıl hapis riski! Trafikte APP plaka devri kapandı: APP Plaka nedir, nasıl değiştirilir?Gündem
avusturya viyana iran Azerbaycan türkiye mossad
Günün Manşetleri
Bakan Uraloğlu son durumu açıkladı
Türkiye sağlığın teknolojisinde örnek ülke olacak
Adalet Bakanı Akın Gürlek medya temsilcileriyle iftarda buluştu
Sinpaş Reserve Marmaris
Yasa dışı bahis ve kara para aklama operasyonu
ABD uçak gemisi Lincoln kaçtı
Minab'daki okul saldırısının failleri tespit edildi
MİT'ten Suriye'de DEAŞ operasyonu
Dışişleri Bakanları arasında kritik görüşme...
TGB ve CKD’den direnen İran’a destek
Çok Okunanlar
Akaryakıta gece yarısı çifte zam geliyor Akaryakıta gece yarısı çifte zam geliyor
5 milyon TL’nin 32 günlük getirisi belli oldu! 5 milyon TL’nin 32 günlük getirisi belli oldu!
Benzin, motorin ve LPG bugün ne kadar oldu? Benzin, motorin ve LPG bugün ne kadar oldu?
Trafikte APP plaka devri kapandı: APP Plaka nedir, nasıl değiştirilir? Trafikte APP plaka devri kapandı: APP Plaka nedir, nasıl değiştirilir?
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum