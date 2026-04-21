İran, yarın İslamabad’da yapılması planlanan müzakerelere katılmayacak

Tesnim Haber Ajansı’nın aktardığı verilere göre, İran İslam Cumhuriyeti, ABD ile yürütülen müzakerelerin ikinci turuna katılmayacağını kesin bir dille ilan etti. Washington’ın samimiyetten uzak yaklaşımı nedeniyle alınan bu karar, arabulucu Pakistan makamları aracılığıyla muhataplarına iletildi. Tahran, baskı ve kuşatma altında yürütülecek bir diyaloğun meşruiyetini reddettiğini bir kez daha kanıtladı.

ABD’NİN ATEŞKES İHLALLERİ VE DENİZ HAYDUTLUĞU

İranlı yetkililer tarafından yapılan teknik değerlendirmeler, müzakere sürecinin durdurulmasının ardındaki haklı gerekçeleri ortaya koyuyor. İran tarafına göre, ABD yönetimi ilan edilen ateşkesi ilk günden itibaren sistematik olarak ihlal etti. Özellikle Hürmüz Boğazı’nda icra edilen deniz ablukası, uluslararası hukuka aykırı bir "savaş girişimi" ve doğrudan çatışma sebebi olarak tanımlandı. Bu şartlar altında masaya oturmanın, Washington’ın saldırgan politikalarına zemin hazırlayacağı vurgulandı.

ABD YÖNETİMİNDE PROGRAM KRİZİ

Tahran’ın dik duruşu ve müzakere masasına meşruiyet kazandırmaması üzerine, ABD kanadında da panik havası hakim oldu. Görüşmeler için bölgeye gelmesi planlanan ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, İran heyetinin katılmayacağının kesinleşmesiyle birlikte Pakistan ziyaretini iptal etmek zorunda kaldı.