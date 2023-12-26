İran Yemin Etti! "İsrail'i Zorlu Bir Geri Sayım Bekliyor"

İranlılar, Tahran’da İsrail’i protesto ederken, devletin zirvesinden yapılan açıklamalarda “İsrail’i zorlu bir geri sayım bekliyor” denildi.

Gazze’de Filistinli direniş gruplarının karşısında belirlediği hedeflere 75 gündür ulaşamayan ve ağır kayıplar veren İsrail ordusu, bölgede İranlı güçleri hedef almaya başladı.



Suriye’de görev yapan İranlı askerlere yönelik 12 Aralık’ta hava saldırısı düzenleyen İsrail, yine benzer bir terör eylemi yaptı. Bu kez hedefte İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun Suriye’deki komutanlarından Tuğgeneral Razi Musevi vardı.



İran'ın Şam Büyükelçiliği, İsrail’in general Musevi’nin Suriye’de kaldığı evi, 3 füzeyle hedef aldığını, evde tek başına bulunan Musevi’nin hayatını kaybettiğini açıkladı.



İran’ın Şam Büyükelçiliği’nde General Musevi için anma töreni düzenlendi. Törene, Suriyeli siyasi ve askeri yetkililer de katıldı.



Suikastin ardından İran'da da İsrail karşıtı gösteriler yapıldı. Tahran’da, Ulusal Yüksek Konseyi önünde toplanan İranlılar, İsrail'i protesto etti, intikam sloganları attı.



Hükümet yetkililerin açıklamalarında da suikastin bedelinin İsrail’e ödettirileceği vurgulandı.



İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Musevi'nin hedef alınmasının İsrail'in bölgedeki çaresizliğinin bir göstergesi olduğunu söyledi. Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ise, “İsrail’i zorlu bir geri sayım bekliyor.” ifadelerini kullandı.



İran Savunma Bakanlığı sözcüsü Tuğgeneral Rıza Talaei de suikastin bölgede savaşın ateşini körüklemeye yönelik bir girişim olduğunu söyledi; Tel Aviv'i uyardı.



General Razi Musevi, Suriye’nin resmi davetiyle bu ülkede terör örgütlerine karşı askeri danışmanlık yapıyordu.