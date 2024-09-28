İran'da 5 gün ulusal yas ilan edildi

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın İsrail saldırısında ölümü dolayısıyla İran'da 5 günlük ulusal yas ilan edildi. İran lideri Ali Hamaney yaptığı açıklamada, Nasrallah'ın "kanının yerde kalmayacağını" vurguladı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
İran'da 5 gün ulusal yas ilan edildi
Yayınlanma:

Lübnan Hizbullahı, liderleri Hasan Nasrallah'ın dünkü İsrail hava saldırılarında hayatını kaybettiğini açıkladı. Hizbullah'tan yapılan açıklamada, Nasrallah'ın başkent Beyrut'un güney bölgesine düzenlenen hava saldırılarında yaşamını yitirdiği belirtildi.

İran lideri Ali Hamaney de Hizbullah lideri Nasrallah'ın öldürülmesi nedeniyle yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamasında, "direniş cephesi" ve Hizbullah'ın önemli bir ismi ve liderini kaybettiğini belirten Hamaney, "Nasrallah'ın Lübnan'da kurduğu yapının onun ölümüyle daha da güçleneceğini" savundu.

"Direniş cephesinin çökmekte olan Siyonist varlığın gövdesine indirdiği darbeler daha da ezici olacak." ifadelerini kullanan Hamaney, Nasrallah'ın "kanının yerde kalmayacağını" vurguladı.

Hamaney, Lübnan halkı ile hükümeti ve Hizbullah başta olmak üzere "direniş cephesine" başsağlığı dileyerek, İran'da 5 günlük yas ilan ettiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan erken seçim açıklamasıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan erken seçim açıklamasıGündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

iran hasan nasrallah ulusal yas
Günün Manşetleri
"Savaşın bölgeye yayılması konusunda İsrail'de, Netanyahu'da bir arzu var"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan erken seçim açıklaması
"Lübnan halkının ve hükümetinin yanında olmayı sürdüreceğiz"
Ünlü oyuncu Ahu Tuğba toprağa verildi
Lübnan'da 1030 kişi hayatını kaybetti
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, suç ortağı ABD'yi işaret etti
Perinçek’ten Nasrallah için ilk açıklama
30 Gözaltı, 1 Kişi tutuklandı!
Hasan Nasrallah şehit oldu
"Türkiye, Suriye'de siyasi sürecin canlanmasına destek verecek"
Çok Okunanlar
Hasan Nasrallah şehit oldu Hasan Nasrallah şehit oldu
Altında beklenmedik düşüş! Altında beklenmedik düşüş!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan erken seçim açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan erken seçim açıklaması
İstanbullular dikkat! Kritik uyarı geldi İstanbullular dikkat! Kritik uyarı geldi
Serhat Akın'a silahlı saldırıda yeni gelişme Serhat Akın'a silahlı saldırıda yeni gelişme