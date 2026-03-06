İran'da 945 alim ve din adamından Hamaney bildirisi: ''İran milletinin çelik iradesi sarsılmayacak''

Gülistan'daki Sünni alimler ve din adamları tarafından yayımlanan bildiride, Bilge İmam, Ümmetin Lideri ve Yüce Lider Ayetullah el-Uzma Hamaney'in şehadeti dolayısıyla İran İslam milleti ile tüm İslam ümmetine başsağlığı dilekleri iletildi.

Bu acı olayın Müslümanların ve İran milletinin kalbinde derin bir keder yarattığı belirtilirken, yaşananların sabır, direniş ve sebat yolunu sürdürmek adına parlak bir meşale yaktığı ifade edildi.

İRAN MİLLETİNİN ÇELİK İRADESİ SARSILMAYACAK

Tasnim News'e göre, bildiride, ''Düşmanlar bilsin ki, sevdiklerimizin şehadeti İran milletinin çelik iradesini zayıflatmayacak, aksine bir dağ gibi daha da sağlam bir şekilde ahdimize ve yeminimize bağlı kalacağız. Kutsal birlik, sabır ve direniş bizim silahımız, şehitlerin yolunu sürdürmek ise görevimizdir.'' ifadesi kaydedildi.

İslam düşmanlarının gerçekleştirdiği cahilane eylemlerle hiçbir hedefe ulaşamayacağı aktarılarak, ''Aksine Müslümanların imanının, bilincinin ve Kuran'a, sistem ve devrimin hedeflerine ve Şehit Lider'in düşüncesine olan bağlılığının daha da güçlenmesine neden olacaktır.'' denildi.

YENİ İSLAM MEDENİYETİ İÇİN BİRLİK SÖZÜ

Bildiri, Hamaney'in saf düşüncelerinin koruyucusu olunacağı taahhüt edilerek, ''Şehit Lider'e, o değerli din adamının saf düşüncelerinin koruyucusu olacağımıza ve yeni İslam medeniyetinin gerçekleşmesi için zemin hazırlamak amacıyla etnik gruplar ve mezhepler arasında birlik için çaba göstereceğimize dair söz verilmektedir.'' ifadeleriyle tamamlandı.