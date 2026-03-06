İran'da 945 alim ve din adamından Hamaney bildirisi: ''İran milletinin çelik iradesi sarsılmayacak''

Gülistan'da görev yapan 945 Sünni alim ve din adamı, Ayetullah el-Uzma Hamaney'in şehadeti üzerine yayımladıkları ortak bildiride taziyelerini ileterek, İran milletinin iradesinin sarsılmayacağını ve "Şehit Lider"in yolunu kararlılıkla sürdüreceklerini duyurdu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
İran'da 945 alim ve din adamından Hamaney bildirisi: ''İran milletinin çelik iradesi sarsılmayacak''
Yayınlanma:

Gülistan'daki Sünni alimler ve din adamları tarafından yayımlanan bildiride, Bilge İmam, Ümmetin Lideri ve Yüce Lider Ayetullah el-Uzma Hamaney'in şehadeti dolayısıyla İran İslam milleti ile tüm İslam ümmetine başsağlığı dilekleri iletildi. 

Bu acı olayın Müslümanların ve İran milletinin kalbinde derin bir keder yarattığı belirtilirken, yaşananların sabır, direniş ve sebat yolunu sürdürmek adına parlak bir meşale yaktığı ifade edildi.

İRAN MİLLETİNİN ÇELİK İRADESİ SARSILMAYACAK

Tasnim News'e göre, bildiride, ''Düşmanlar bilsin ki, sevdiklerimizin şehadeti İran milletinin çelik iradesini zayıflatmayacak, aksine bir dağ gibi daha da sağlam bir şekilde ahdimize ve yeminimize bağlı kalacağız. Kutsal birlik, sabır ve direniş bizim silahımız, şehitlerin yolunu sürdürmek ise görevimizdir.'' ifadesi kaydedildi.

İslam düşmanlarının gerçekleştirdiği cahilane eylemlerle hiçbir hedefe ulaşamayacağı aktarılarak, ''Aksine Müslümanların imanının, bilincinin ve Kuran'a, sistem ve devrimin hedeflerine ve Şehit Lider'in düşüncesine olan bağlılığının daha da güçlenmesine neden olacaktır.'' denildi.

YENİ İSLAM MEDENİYETİ İÇİN BİRLİK SÖZÜ

Bildiri, Hamaney'in saf düşüncelerinin koruyucusu olunacağı taahhüt edilerek, ''Şehit Lider'e, o değerli din adamının saf düşüncelerinin koruyucusu olacağımıza ve yeni İslam medeniyetinin gerçekleşmesi için zemin hazırlamak amacıyla etnik gruplar ve mezhepler arasında birlik için çaba göstereceğimize dair söz verilmektedir.'' ifadeleriyle tamamlandı.

İran Viyana Büyükelçiliği: Türkiye ve Azerbaycan'daki saldırılar 'sahte bayrak' operasyonuİran Viyana Büyükelçiliği: Türkiye ve Azerbaycan'daki saldırılar 'sahte bayrak' operasyonuDünya
280 bin TL ceza ve 5 yıl hapis riski! Trafikte APP plaka devri kapandı: APP Plaka nedir, nasıl değiştirilir?280 bin TL ceza ve 5 yıl hapis riski! Trafikte APP plaka devri kapandı: APP Plaka nedir, nasıl değiştirilir?Gündem
iran Ayetullah Ali Hamaney
Günün Manşetleri
Bakan Uraloğlu son durumu açıkladı
Türkiye sağlığın teknolojisinde örnek ülke olacak
Adalet Bakanı Akın Gürlek medya temsilcileriyle iftarda buluştu
Sinpaş Reserve Marmaris
Yasa dışı bahis ve kara para aklama operasyonu
ABD uçak gemisi Lincoln kaçtı
Minab'daki okul saldırısının failleri tespit edildi
MİT'ten Suriye'de DEAŞ operasyonu
Dışişleri Bakanları arasında kritik görüşme...
TGB ve CKD’den direnen İran’a destek
Çok Okunanlar
Akaryakıta gece yarısı çifte zam geliyor Akaryakıta gece yarısı çifte zam geliyor
Trafikte APP plaka devri kapandı: APP Plaka nedir, nasıl değiştirilir? Trafikte APP plaka devri kapandı: APP Plaka nedir, nasıl değiştirilir?
5 milyon TL’nin 32 günlük getirisi belli oldu! 5 milyon TL’nin 32 günlük getirisi belli oldu!
Benzin, motorin ve LPG bugün ne kadar oldu? Benzin, motorin ve LPG bugün ne kadar oldu?
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum