İran'da Ali Laricani'nin yerine gelecek isim belli oldu

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreterliği görevine, şehit edilen Ali Laricani'nin yerine üst düzey devlet yöneticisi ve emekli Tuğgeneral Muhammed Bakır Zülkadr getirildi.

Simge Sarıyar
Yayınlanma:

ABD ve İsrail'in düzenlediği saldırıda hayatını kaybederek şehit düşen Ali Laricani'nin ardından, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreterliği koltuğuna oturacak isim belli oldu. Göreve, emekli askeri komutan ve üst düzey devlet yöneticisi Muhammed Bakır Zülkadr atandı.

ASKERİ KARİYERİ VE DEVRİM MUHAFIZLARI GEÇMİŞİ

Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi'nin yeni Genel Sekreteri Zülkadr, ordunun içinden gelen bir isim. Devrim Muhafızları Ordusu'nda (IRGC) Tuğgeneral rütbesine kadar yükselen Zülkadr, Ortak Kurmay Başkanlığı görevini yürüttü ve IRGC Genel Komutan Yardımcılığı pozisyonunda bulundu.

Askeri kariyerinin ardından siyasette ve güvenlik bürokrasisinde aktif rol alan Zülkadr, eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad döneminde İçişleri Bakanlığı Güvenlik İşlerinden Sorumlu Yardımcısı olarak çalıştı. Aynı zamanda yargı sisteminde de idari sorumluluklar üstlenerek Yargı Erkanı Stratejik İşlerden Sorumlu Yardımcısı olarak görev yaptı.

2021'DEN BU YANA UYGUNLUK TEŞHİS KONSEYİ'NDEYDİ

Devletin çeşitli kademelerinde yöneticilik tecrübesi bulunan Zülkadr, Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi'ne atanmadan önce de önemli bir makamın başındaydı. Zülkadr, 2021 yılından itibaren İran'ın kritik kurumlarından Uygunluk Teşhis Konseyi'nin Sekreteri olarak görev yapmaktaydı.

iran
Günün Manşetleri
Türksat ve AA’dan Ulusal Kanal yayınını kesme bildirimi
18 şüphelinin 1 milyar liralık mal varlığına el konuldu
Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti
'İran karşıtı atmosfer oluşturulmak istendi'
"Bölgedeki ABD-İsrail üsleri hedef alındı"
"ABD ile herhangi bir görüşme yapılmadı"
Bedelli askerlik ücreti ve vergiler artıyor
Tüketici Güven Endeksi Mart ayında geriledi
1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
İran, Hürmüz Boğazı'nı tamamen kapatabilir
Çok Okunanlar
750 bin TL'nin 32 günlük getirisi ne kadar? 750 bin TL'nin 32 günlük getirisi ne kadar?
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
Akaryakıta zam geldi! Akaryakıta zam geldi!
Gazete manşetleri 24 Mart Salı Gazete manşetleri 24 Mart Salı
Bugün hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak?