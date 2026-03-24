İran'da Ali Laricani'nin yerine gelecek isim belli oldu

ABD ve İsrail'in düzenlediği saldırıda hayatını kaybederek şehit düşen Ali Laricani'nin ardından, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreterliği koltuğuna oturacak isim belli oldu. Göreve, emekli askeri komutan ve üst düzey devlet yöneticisi Muhammed Bakır Zülkadr atandı.

ASKERİ KARİYERİ VE DEVRİM MUHAFIZLARI GEÇMİŞİ

Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi'nin yeni Genel Sekreteri Zülkadr, ordunun içinden gelen bir isim. Devrim Muhafızları Ordusu'nda (IRGC) Tuğgeneral rütbesine kadar yükselen Zülkadr, Ortak Kurmay Başkanlığı görevini yürüttü ve IRGC Genel Komutan Yardımcılığı pozisyonunda bulundu.

Askeri kariyerinin ardından siyasette ve güvenlik bürokrasisinde aktif rol alan Zülkadr, eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad döneminde İçişleri Bakanlığı Güvenlik İşlerinden Sorumlu Yardımcısı olarak çalıştı. Aynı zamanda yargı sisteminde de idari sorumluluklar üstlenerek Yargı Erkanı Stratejik İşlerden Sorumlu Yardımcısı olarak görev yaptı.

2021'DEN BU YANA UYGUNLUK TEŞHİS KONSEYİ'NDEYDİ

Devletin çeşitli kademelerinde yöneticilik tecrübesi bulunan Zülkadr, Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi'ne atanmadan önce de önemli bir makamın başındaydı. Zülkadr, 2021 yılından itibaren İran'ın kritik kurumlarından Uygunluk Teşhis Konseyi'nin Sekreteri olarak görev yapmaktaydı.