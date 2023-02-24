İran'da askeri karargâha saldırı iddiası

İran’ın Kereç kentinde bulunun Devrim Muhafızları Ordusu’na ait karargâhta Perşembe gecesi patlama ve silah sesleri duyuldu. Bu olay, askeri karargâha saldırı yapıldığı iddiası olarak sosyal medyada yaygınlaştırıldı.



Kısa bir süre sonra İran resmi devlet televizyonu, İran resmi haber ajansı İRNA ve yarı resmi haber ajansı TASNİM saldırı iddialarını yalanlayan bir haber servis etti. Haber kuruluşları askeri kaynaklardan aldığı bilgiyi haberleştirdi. Haberlerde, patlama ve silah seslerinin gece tatbikatından kaynaklandığı belirtildi. Önceden belirlenen hedeflere atış yapıldığı kaydedildi.



İran’da dikkat çeken bir diğer olay ise Kirman Eyaletinde yaşandı. Eyalete bağlı Baft şehrinde İran Spor Bakanı Hamid Seccadi’yi taşıyan helikopter iniş yaptığı sırada yere düştü. Helikopterde bakanlık yetkililerinin yanı sıra Milletvekili Samedullah Muhammedi ve gazetecilerin de bulunduğu ifade edildi.



Bir kişinin hayatını kaybettiği olayda Spor Bakanı Seccadi, beyin kanaması geçirdi. Yapılan müdahalelerin ardından Seccadi’nin durumunun iyi olduğu bildirildi. Yaralanan 18 kişiden 3’ü hastaneden taburcu edildi.



Hayatını kaybeden Bakan Danışmanı İsmail Ahmedi’nin naaşı şehit Kasım Süleymani’nin Kirman’daki mezarında yapılan töreninde ardından defnedilmek üzere Tahran’a gönderildi.