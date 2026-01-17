İran'da bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı 3 bin 90'a yükseldi

İran'da ekonomik krizin tetiklediği ve ülke geneline yayılan protesto gösterilerinde şiddetin dozu artarken, gelen son veriler açıklandı.

ABD'nin Virginia eyaleti merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), İran'daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 90'a yükseldiğini duyurdu.

Ajansın paylaştığı verilere göre, ülkenin pek çok noktasında devam eden olaylarda 2 bin 55 kişi yaralandı. Güvenlik güçlerinin sert müdahaleleri sonucunda gözaltına alınanların sayısının ise 22 bin 123'e ulaştığı bildirildi. HRANA, sadece bir gün önceki raporunda ölü sayısını 2 bin 677 olarak açıklamıştı.

Yetkililer, terör örgütlerine üye olduğu öne sürülen veya olayları provoke ettiği iddia edilen 3 bin kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

NE OLMUŞTU?

Ülkeyi kaosa sürükleyen süreç, 28 Aralık 2025 tarihinde başladı. İran yerel para biriminin döviz karşısında yaşadığı rekor değer kaybı ve derinleşen ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı esnafı kepenk indirerek protesto başlattı.

Kısa sürede diğer kentlere de sıçrayan eylemler, 8 Ocak'ta başkent Tahran'da şiddetlendi. Hükümet, olayların kontrolünü sağlamak amacıyla ülke genelinde internet erişimini engelleme kararı aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

