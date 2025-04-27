İran'da büyük patlama: Can kaybı artıyor

İran’ın Basra Körfezi kıyısında yer alan stratejik öneme sahip Bender Abbas Limanı’nda dün meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı yükseliyor. Mehr Haber Ajansı'nın aktardığına göre, Hürmüzgan Eyaleti Başsavcısı Mücteba Kahramani, olayda 2’si kadın olmak üzere toplam 25 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

YARALI SAYISI 800'E ULAŞTI

Patlama sonrası yaşanan kargaşa ve yoğunluk nedeniyle yaralı sayısının da hızla arttığı bildirildi. Hürmüzgan Eyaleti Kriz Yönetimi Genel Müdürü Mehrdad Hasanzade'nin verdiği bilgiye göre, olayda şu ana kadar 800 kişi yaralandı. Yaralıların bir kısmının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Patlamanın ardından liman sahasında çıkan yangının yüzde 80'inin kontrol altına alındığı bildirildi.

Facianın ardından Bender Abbas kentinin bağlı olduğu Hürmüzgan Eyaleti'nde 3 günlük yas ilan edildi.