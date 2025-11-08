İran’da dikkat çeken mesaj! 1. Şapur’un Roma İmparatorunu esir aldığı heykelin açılışı yapıldı

İran’da 3. yüzyılda Roma İmparatoru Valerian’a diz çöktüren Sasani Hükümdarı 1. Şapur’un heykeli açıldı. Başkent Tahran’daki İnkilap Meydanı’na yerleştirilen heykel, İran’ın tarihsel gücünü ve direniş sembolünü vurguluyor.

İran topraklarında kurulan Sasani Devleti’nin hükümdarı 1. Şapur, Edessa Savaşı’nda Roma İmparatoru Valerian’ı esir almıştı. Bu tarihi olayı tasvir eden heykel, geniş katılımlı bir törenle açıldı.

Açılış etkinliğinde Tahranlılar meydanı doldurdu, konserler düzenlendi. Etkinlik boyunca “İran karşısında yine diz çökeceksiniz” sloganı öne çıktı.

Katılımcılar, törende yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

“Buradaki bu heykel Sasani dönemine ait ama İranlıdır. O dönemdeki cesur komutanımız, yiğit hükümdarımız İranlıydı. Nasıl ki atalarımız düşmana diz çöktürdüyse, bugün de, sevgili komutanlarımız ve ordumuz, İran halkının birlik ve beraberliğiyle, İmam Hameney liderliğinde yine düşmanlarımızı dize getirdik. Özellikle de kan dökücü Amerika ve İsrail'i…”

“Düşmanlarımız bilmeli ki biz İranlılar hiçbir zaman düşman karşısında diz çökmeyiz, teslim olmayız. Bize kim saldırırsa bilmeli ki karşımızda dizlerinin üzerine çökecektir.”

‘İRAN KARŞISINDA YİNE DİZ ÇÖKECEKSİNİZ’

Heykelin üzerinde yazan slogan, törene katılanlar arasında güçlü bir etki yarattı. Bir diğer katılımcı,

“Burada yazan ‘İran karşısında yine diz çökeceksiniz’ sözünü gördüm ve duygularımızı çok net ifade ettiğini düşündüm. Eminim, İran’ı hazmedemeyenler bir gün İran’ın önünde diz çökecekler” dedi.

Tarihi bir zaferin ve ulusal gururun simgesi haline gelen Şapur heykeli, İran’da hem geçmişin hem de bugünün direniş mesajı olarak yorumlandı.