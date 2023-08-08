İran'da Gazeteciler Günü kutlandı! ABD'nin medyadaki çarpıtmaları masaya yatırıldı

ABD ve Avrupa basınının yoğun bilgi çarpıtma faaliyetleriyle karşı karşıya olan İran, bu yıl 8 Ağustos Gazeteciler Günü’nü farklı içeriklerle kutluyor.

Gazeteciler günü kapsamında “Gelecek vaat eden gazetecilerle güçlü bir İran'ın İlerlemesi” başlığıyla bir etkinlik düzenlendi. Yaklaşık 700 medya temsilcisinin katıldığı etkinlikte, İran medyasının, kara propagandaya karşı izleyeceği yol haritası tartışıldı.

Kültür Bakanı Muhammed Mehdi İsmaili, söz konusu etkinlikte Ulusal Kanal’ın da aralarında olduğu basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

- Asıl iş sizlerdedir. Asıl iş yine insanların sorumluluğunda, insan kaynaklarının sorumluluğunda, yetişmiş insan kaynağında. Tabii ki, doğru değerlendirme, daha fazla ekipmana ihtiyacımız olduğu yönünde. Yönetim ve yürütme alanlarında üzerimize düşen bu sorumlulukta Cenab-ı Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun.

Toplantı konuklarından İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami de medya alanında da bir savaş verdiklerini belirtti.

Gazetecilerin gerçeğin peşinden gitmesi gerektiğini ifade eden Selami, söz ve görüntülerin toplumları harekete geçirme özelliği olduğunu söyledi.