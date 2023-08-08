İran'da Gazeteciler Günü kutlandı! ABD'nin medyadaki çarpıtmaları masaya yatırıldı
8 Ağustos Gazeteciler Günü’nü kutlayan İran’da, ABD’nin medya üzerinden yaptığı yoğun çarpıtmalar ana gündem başlığı oldu. Tahran’da düzenlenen “Gelecek vaat eden gazetecilerle güçlü bir İran'ın İlerlemesi” etkinliğinde, kara propagandaya karşı nasıl yanıt verileceği tartışıldı.
ABD ve Avrupa basınının yoğun bilgi çarpıtma faaliyetleriyle karşı karşıya olan İran, bu yıl 8 Ağustos Gazeteciler Günü’nü farklı içeriklerle kutluyor.
Gazeteciler günü kapsamında “Gelecek vaat eden gazetecilerle güçlü bir İran'ın İlerlemesi” başlığıyla bir etkinlik düzenlendi. Yaklaşık 700 medya temsilcisinin katıldığı etkinlikte, İran medyasının, kara propagandaya karşı izleyeceği yol haritası tartışıldı.
Kültür Bakanı Muhammed Mehdi İsmaili, söz konusu etkinlikte Ulusal Kanal’ın da aralarında olduğu basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
- Asıl iş sizlerdedir. Asıl iş yine insanların sorumluluğunda, insan kaynaklarının sorumluluğunda, yetişmiş insan kaynağında. Tabii ki, doğru değerlendirme, daha fazla ekipmana ihtiyacımız olduğu yönünde. Yönetim ve yürütme alanlarında üzerimize düşen bu sorumlulukta Cenab-ı Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun.
Toplantı konuklarından İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami de medya alanında da bir savaş verdiklerini belirtti.
Gazetecilerin gerçeğin peşinden gitmesi gerektiğini ifade eden Selami, söz ve görüntülerin toplumları harekete geçirme özelliği olduğunu söyledi.
- Düşmanlar, çirkin ve yıkıcı kombinasyonlardan güzel ve dinamik görüntüler oluşturuyor. Medya savaşında düşmanlar, işkenceyi ve şehirleri yok etmeyi, insan haklarının ayrılmaz bir parçası haline getirebilir. Bizim, topraklarının kurtuluşu için mazlumlara verdiğimiz desteği teröre destek olarak yorumlayabilirler. Bu medyanın gücüdür.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi