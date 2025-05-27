İran'da hakime kanlı saldırı: Evinden çıkarken hedef alındı

İran resmi haber ajansı IRNA’nın aktardığı bilgilere göre, 38 yaşındaki Şiraz 2. Ceza Mahkemesi Başkanı İhsan Bakıri, sabah saatlerinde evinden çıktığı sırada bıçaklı saldırıya uğradı. Saldırganların doğrudan hakimi hedef aldığı ve çok sayıda bıçak darbesiyle ağır yaralanan Bakıri’nin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi.

Saldırının ardından olay yerinden kaçan iki saldırgan için güvenlik güçleri geniş çaplı operasyon başlattı. Kısa sürede izleri sürülen saldırganlar düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.