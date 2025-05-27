İran'da hakime kanlı saldırı: Evinden çıkarken hedef alındı

İran’ın Fars eyaletine bağlı Şiraz kentinde görev yapan bir ceza hakimi, sabah saatlerinde evinden çıkarken bıçaklı saldırıya uğradı. Saldırı sonucunda ağır yaralanan hakim olay yerinde hayatını kaybetti. Saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen iki şüpheli kısa sürede yakalandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
İran'da hakime kanlı saldırı: Evinden çıkarken hedef alındı
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İran resmi haber ajansı IRNA’nın aktardığı bilgilere göre, 38 yaşındaki Şiraz 2. Ceza Mahkemesi Başkanı İhsan Bakıri, sabah saatlerinde evinden çıktığı sırada bıçaklı saldırıya uğradı. Saldırganların doğrudan hakimi hedef aldığı ve çok sayıda bıçak darbesiyle ağır yaralanan Bakıri’nin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi.

Saldırının ardından olay yerinden kaçan iki saldırgan için güvenlik güçleri geniş çaplı operasyon başlattı. Kısa sürede izleri sürülen saldırganlar düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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