İran'da halk sandık başında: İlk oyu Hamaney kullandı

İran halkı 14’üncü dönem Cumhurbaşkanını seçmek için sandığa gitti. Seçimde, Said Celili, Muhammed Bakır Galibaf, Mesut Pezeşkiyan ve Mustafa Purhamammedi yarıştı.

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyid Ali Hamaney birazdan bulunduğumuz salona gelecek ve Cumhurbaşkanlığı için oy kullanacak. Hamaney şunları söyledi:

- İnşallah bu ülke için en iyi ve en faydalı tercih seçilir, önümüzdeki yıllar Allah'ın izniyle güzel ve hayırlı yıllar olur ve insanlar tercihlerinden memnun olur. İran'ın devamlılığı, istikrarı, izzeti ve dünyadaki itibarı, halkın varlığına bağlıdır.



Yaklaşık 62 milyon seçmenin kayıtlı olduğu seçimlerde ilk oyu İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyid Ali Hamaney, kullandı.

Oy kullanma işlemleri İran saatiyle 8’de başladı. Oy verme merkezlerinde uzun uzun kuyruklar oluştu. Vatandaşlar kimlik kartlarıyla oy kullanmaya geldi.

59 bin noktada sandıkların kurulduğu seçimler için yurt dışında yaşayan vatandaşlar da sandığa gitti. Bu kapsamda 95’ten fazla ülkede İranlılar yeni cumhurbaşkanını seçmek için oy kullandı.



4 adaydan birinin Cumhurbaşkanı seçilebilmesi için yüzde 50+1 şartı aranıyor. Eğer ilk turda bu sağlanamazsa en çok oyu alan iki aday için ikinci tur düzenlenecek. Helikopter kazasında hayatını kaybeden İbrahim Reisi yerine seçilecek yeni Cumhurbaşkanın görev süresi 4 yıl olacak.