İran'da nükleer bilim insanı evinde öldürüldü

İranlı nükleer bilim insanı Dr. İsar Tabatabai, eşi Mansure Haci Salim ile birlikte evinde uğradığı saldırıda hayatını kaybetti.

Mehr Haber Ajansı’nın aktardığı bilgilere göre, saldırının geçen hafta İsrail’in düzenlediği operasyonlar kapsamında gerçekleştiği ifade edildi. Ancak saldırının ne zaman ve nasıl gerçekleştiğine dair ayrıntı verilmedi.

Dr. Tabatabai'nin 2007 yılında Nükleer Mühendislik alanında doktora eğitimini tamamladığı, ardından İran’ın nükleer sanayiinde uzun süre görev aldığı belirtildi.

BÖLGEDE GERİLİM TIRMANIYOR

13 Haziran’da İsrail’in, İran’ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisleri ve ordu üst düzey komuta kademesini hedef alan geniş çaplı saldırılar başlattığı biliniyor. Bu saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı, bazı üst düzey komutanlar ve 9 nükleer bilim insanı hayatını kaybetmişti.

İran Sağlık Bakanlığı’nın 21 Haziran’da yaptığı açıklamada, İsrail’in saldırılarında 430 sivilin öldüğü, 3 bin 500’den fazla kişinin yaralandığı duyuruldu.

İran ordusu ise buna karşılık İsrail’e balistik füze saldırıları düzenledi. Bu saldırılarda 25 kişinin öldüğü, 2 bin 517 kişinin yaralandığı bildirildi.