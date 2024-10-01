İran'da okula saldırı: 4 kişi hayatını kaybetti

İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Nikşehr ilçesindeki bir okula düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
İran'da okula saldırı: 4 kişi hayatını kaybetti
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İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) konuşan Nikşehr Kaymakamı Mucib Hüseyni, olayla ilgili bilgi verdi. Hüseyni, "Muhsinin Şeyhan Bent Okulu'nda, öğrencilerin açık alanda etkinlik yaptığı sırada, açılan ateş sonucu Bent Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Perviz Kedhudayi, Bent Kent Şurası Başkanı Yusuf Şirani ve 2 asker hayatını kaybetti." şeklinde açıklamada bulundu.

İranlı yetkililer saldırganların kimliklerine dair bilgi paylaşmazken, saldırının hareket halindeki bir araçtan gerçekleştirildiği bildirildi.

İran'ın "terör örgütü" olarak tanımladığı "Ceyşül Adl", Sünni Beluç halkının haklarını savunduğunu iddia ederek Tahran yönetimine karşı silahlı mücadele yürütüyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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