İran'da Polis Karakoluna Saldırı Düzenlendi! 11 Kişi Hayatını Kaybetti

İran'da polis karakoluna saldırı düzenlendi. 11 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı terör örgütü Ceyşul Adl'ın gerçekleştirdiği belirtildi.

İran'da Polis Karakoluna Saldırı Düzenlendi! 11 Kişi Hayatını Kaybetti
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İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre Sistan-Beluçistan Valiliği gece saatlerinde gerçekleştirilen saldırıya ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada "Rask'ta polis merkezine düzenlenen terör saldırısında 11 kişi şehit oldu." ifadelerine yer verildi. Ayrıca polislerle silahlı saldırganlar arasında çıkan çatışmada çok sayıda saldırganın da öldürüldüğü kaydedildi.

Yerel basına yansıyan haberlerde, saldırıyı ülkenin güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde varlık gösteren, "bölgedeki Sünni Beluç halkın haklarını savunduğunu" öne süren terör örgütü "Ceyşul Adl" isimli örgütün üstlendiği belirtildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# iran # terör saldırısı
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