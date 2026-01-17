İran’da protestolarda öldürüldü dedikleri kişi Tuba Büyüküstün çıktı

İran’da protestolar sırasında “Negin Ghadimi” adlı bir kadının İran’da güvenlik güçleri tarafından öldürüldüğünü öne süren paylaşımlarda, iddiaya konu edilen kişi olarak Tuba Büyüküstün’e ait fotoğraflar kullanıldı.

Paylaşımlar milyonlara ulaştı

Aralarında Visegrád 24 ve TaraBull gibi hesapların da bulunduğu bazı platformlar, söz konusu görselleri “İran rejimi protestocu bir kadını öldürdü” ifadeleriyle servis etti. Paylaşımlar kısa sürede 20 milyondan fazla kullanıcıya ulaştı.

Görsellerde, Tuba Büyüküstün’ün fotoğraflarının üzerine “1997–2026” tarihleri yazıldığı ve “babasının kollarında hayatını kaybetti” gibi ifadeler kullanıldığı görüldü.

Gerçek ortaya çıkınca silindi

Türk sosyal medya kullanıcılarının fotoğrafların ünlü oyuncuya ait olduğunu ortaya koymasının ardından, söz konusu hesaplar paylaşımlarını silmek zorunda kaldı.