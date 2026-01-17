İran’da protestolarda öldürüldü dedikleri kişi Tuba Büyüküstün çıktı

İran’daki protestolarda öldürüldüğü iddia edilen bir kadına ait olduğu öne sürülen paylaşımlarda, Türk oyuncu Tuba Büyüküstün’ün fotoğraflarını kullandığı ortaya çıktı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Yayınlanma: Güncellenme:

İran’da protestolar sırasında “Negin Ghadimi” adlı bir kadının İran’da güvenlik güçleri tarafından öldürüldüğünü öne süren paylaşımlarda, iddiaya konu edilen kişi olarak Tuba Büyüküstün’e ait fotoğraflar kullanıldı.

Paylaşımlar milyonlara ulaştı

Aralarında Visegrád 24 ve TaraBull gibi hesapların da bulunduğu bazı platformlar, söz konusu görselleri “İran rejimi protestocu bir kadını öldürdü” ifadeleriyle servis etti. Paylaşımlar kısa sürede 20 milyondan fazla kullanıcıya ulaştı.

Görsellerde, Tuba Büyüküstün’ün fotoğraflarının üzerine “1997–2026” tarihleri yazıldığı ve “babasının kollarında hayatını kaybetti” gibi ifadeler kullanıldığı görüldü.

Gerçek ortaya çıkınca silindi

Türk sosyal medya kullanıcılarının fotoğrafların ünlü oyuncuya ait olduğunu ortaya koymasının ardından, söz konusu hesaplar paylaşımlarını silmek zorunda kaldı.

İran’da protestolarda öldürüldü dedikleri kişi Tuba Büyüküstün çıktı - Resim : 1

iran protesto Tuba Büyüküstün
