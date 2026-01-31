İran'da protestolarda öldürüldü diye paylaşılan fotoğraf eski İsrail Başbakanı'nın oğluna ait çıktı

İran’da yaşanan protestolarla ilgili sosyal medyada dolaşıma sokulan bir fotoğrafın gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Protestolarda hayatını kaybeden bir çocuğa ait olduğu iddiasıyla paylaşılan görselin, eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett’in oğlu David Bennett’e ait olduğu belirlendi.

İsrail basınındaki habere göre, İran’da yönetime karşı olan sosyal medya hesapları, güvenlik güçlerinin Tahran’da “Kuruş Şirini” isimli bir çocuğu öldürdüğünü iddia ederek bir fotoğraf paylaştı. Ancak paylaşılan görselin, eski Başbakan Bennett’in oğluna ait olduğu ortaya çıktı.

Haberde, söz konusu fotoğrafın Bennett ailesinin İsrail’in güneyine yaptığı bir gezi sırasında çekildiği ve David Bennett’in bu fotoğrafı 19 Aralık 2025 tarihinde kendi Instagram hesabından paylaştığı bilgisine yer verildi.

HAMANEY’İN ADAMLARI ÖLDÜRDÜ DİYE PAYLAŞILDI

Protestoları destekleyen bazı X (eski adıyla Twitter) hesaplarının, söz konusu fotoğrafı şu ifadelerle paylaştığı aktarıldı:

“İsmi Kuruş Şirini idi. Tahran'daki Firuzi Caddesi'nde Hamaney'in adamları tarafından doğrudan ateşle öldürüldüğünde henüz 17 yaşında bile değildi.”

FARS HABER AJANSI AÇIKLAMA YAPTI

İran’ın yarı resmi Fars Haber Ajansı, dolaşıma sokulan fotoğrafın gerçeği yansıtmadığını doğruladı. Ajansın haberinde, fotoğrafın eski İsrail Başbakanı’nın oğluna ait olduğu ve kamuoyunu yanıltmak amacıyla paylaşıldığı ifade edildi.

Haberde, söz konusu paylaşımın “halkı aldatmak ve kışkırtmak amacıyla yapıldığının tespit edildiği” vurgulandı.

TUBA BÜYÜKÜSTÜN’ÜN DE FOTOĞRAFLARI KULLANILMIŞTI

Daha önce de İran’da protestolarda öldürüldüğü iddia edilen bir kadına ait paylaşımlarda, Türk oyuncu Tuba Büyüküstün’ün fotoğraflarının kullanıldığı ortaya çıkmıştı. Paylaşımlar kısa sürede 20 milyondan fazla kullanıcıya ulaşmıştı...