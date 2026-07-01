İran'da sağlık ordusu her daim göreve hazır

Dr. Vahid Merdani, aralarında Ulusal Kanal’ın da olduğu bir grup gazeteciyle bir araya geldi. Peyambaran Hastanesi’ndeki basın toplantısı salonunda yapılan buluşmada Merdani, 12 günlük ve 40 günlük savaş sırasındaki sağlık çalışanlarının deneyimlerinin paylaştı. Merdani, kriz anlarında sağlık kuruluşlarının hazırlıklı olması, yaralıların fiziksel ve psikolojik tedavisinin birlikte yürütülmesi ile hastanelerin uluslararası insancıl hukuk çerçevesinde korunmasının hayati önemin, vurguladı.



Dr. Merdani, savaş süreci ile COVID-19 döneminden edinilen deneyimlerin de sağlık kuruluşlarının olağanüstü durumlara sürekli hazırlıklı olması gerektiğini ortaya koyduğunu ifade etti. Merdani, Ramazan Savaş’ında saldırıların başladığı ilk saatlerden itibaren kriz yönetim merkezinin devreye alındığını ve sağlık personelinin gece gündüz görev yaparak yaralılara ve hastalara kesintisiz sağlık hizmeti sunduğunu kaydetti.

ABD/İSRAİL SAĞLIK KURULUŞLARINI DA HEDEF ALDI

Hastane çevresinin de saldırılardan etkilendiğini belirten Merdani, sağlık merkezlerine ve sağlık çalışanlarına yönelik saldırıların uluslararası hukukun temel ilkeleriyle bağdaşmadığını aktardı. Merdani, hastanelerin her koşulda korunması gerektiğini ve sağlık hizmetlerinin çatışmalardan bağımsız şekilde sürdürülebilmesinin insan hayatı açısından vazgeçilmez olduğunu dile getirdi.

Uzmanlık eğitimlerinin geliştirilmesi, yeni tıbbi teknolojilerin kullanımı ve bilimsel temellere dayanan geleneksel tıp uygulamalarının modern tıpla birlikte değerlendirilmesinin önemine dikkat çeken Merdani, sağlık sisteminin krizlere karşı dayanıklılığının nitelikli insan kaynağı ve sürekli eğitimle güçlendirilebileceğini ifade etti.

Merdani ayrıca, kalp-damar cerrahisi ve onkoloji başta olmak üzere ileri düzey sağlık hizmetlerinin kesintisiz devam ettiğini belirterek, savaş sonrasında da sağlık altyapısının güçlendirilmesi ve hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmaların sürdürüleceğini kaydetti. Gelecekte olası savaşa karşı da sağlık alanında gerekli hazırlıkların yapıldığını bildirdi.