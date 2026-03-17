İran'da sarsılmaz irade: İran Dışişleri Bakanı, patlama seslerine rağmen kürsüyü terk etmedi

İran Dışişleri Bakanlığındaki haftalık olağan basın toplantısına katılan Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin konuşması sırasında, binanın yakınlarında jet ve patlama sesleri duyuldu. Erakçi, seslere rağmen kürsüyü terk etmedi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, dün bakanlık binasında haftalık basın toplantısını düzenledi. Ulusal Kanal Tahran Temsilcisi Gürkan Demir'in de katıldığı toplantının sürpriz bir konuğu vardı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, beklenmedik bir şekilde salona gelerek söz aldı.

PATLAMA SESLERİNE RAĞMEN KÜRSÜDEN İNMEDİ

Bakan Erakçi'nin konuşma yapmak üzere kürsüye geldiği sırada gökyüzünde jet sesleri belirdi. Ardından bakanlık binasına yakın noktalardan patlama sesleri duyuldu. Salonda bulunanlar seslere aldırış etmezken, Dışişleri Bakanı Erakçi de patlamalara rağmen kürsüden inmedi.

Kürsüdeki yerini koruyan ve konuşmasını sürdüren Erakçi, şu ifadeleri kullandı: "Bu kez savaş, düşmanlarımızın bu saldırıları ve saldırganlıkları bir daha tekrarlamayı akıllarından bile geçiremeyecekleri şekilde sona ermelidir. Sanırım şimdiye kadar iyi bir ders aldılar ve hangi milletle karşı karşıya olduklarını anladılar."

