İran'da şiddet eylemlerini büyütme planı... 7 terör örgütü ortak bildiri yayımladı

CIA ve Mossad destekli 7 terör örgütü, İran’daki şiddet eylemlerini tırmandırmak amacıyla ortak toplantı yaptı. Toplantı sonrası yayımlanan ortak bildiride, İran’a karşı sahada daha “etkili ve pratik adımlar” atılacağı açıkça ifade edildi.

Toplantıya PKK/PJAK, Kürdistan Özgürlük Partisi (PAK) ve İran Kürdistan Demokrat Partisi (İ-KDP) başta olmak üzere 7 terör örgütünün sözde liderlerinin katıldığı bildirildi. Örgütler, İran’daki eylemlerin “güçlendirilmesi ve ivme kazanması” için ortak hareket etme konusunda anlaştı.

Yayımlanan bildiride, güvenlik güçlerinin şiddet eylemlerini bastırmasından duyulan rahatsızlık dile getirilirken, İran’a karşı daha sert ve organize adımlar atılması gerektiği savunuldu. Terör örgütleri arasındaki birliği güçlendirecek bir yol haritası hazırlanması konusunda da mutabakat sağlandığı duyuruldu.

ABD VE İSRAİL’DEN TEHDİTLER, İRAN’DAN NET MESAJ

Öte yandan şiddet eylemleriyle eş zamanlı olarak ABD ve İsrail kaynaklı tehditlerin artması üzerine İran Savunma Konseyi Genel Sekreterliği yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, İran’ın güvenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğünün “aşılamaz kırmızı çizgi” olduğu vurgulandı.

“Ulusal çıkarlara yönelik her türlü saldırı, iç işlere müdahale veya İran’ın istikrarını hedef alan herhangi bir eylem, orantılı, hedefli ve belirleyici bir karşılıkla yanıtlanacaktır” denilen açıklamada, yalnızca fiili saldırıların değil, somut tehdit işaretlerinin de güvenlik değerlendirmelerine dahil edildiği ifade edildi.

İran yönetimi, tehdit söylemlerinin sürdürülmesinin kesin ve caydırıcı bir yanıtı beraberinde getireceğini de net biçimde kayda geçirdi.