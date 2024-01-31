İran'da silahlı saldırı! 2 polis öldü, 4 polis yaralandı...

İran'ın Fars eyaletinde kimliği henüz belirlenemeyen silahlı şahısların güvenlik güçlerine açtığı ateş sonucu 2 polis hayatını kaybetti, 4 polis yaralandı.

İran'da silahlı saldırı! 2 polis öldü, 4 polis yaralandı...

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Fars eyaletine bağlı Neyriz ilçesinde şüpheli bir aracı durdurmak isteyen güvenlik güçlerine aracın içindeki silahlı kişiler tarafından ateş açıldı.

Saldırıda 2 polis yaşamını yitirdi, 4 polis de yaralandı.

Uyuşturucu kaçakçısı oldukları ifade edilen saldırganların olay yerinden kaçmayı başardıkları bildirildi.

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