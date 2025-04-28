İran'da ulusal yas ilan edildi, Rusya'dan yardım uçakları gönderildi

Hamaney, patlamada sabotaj ihtimaline dikkat çekerek, "Emniyet ve yargı yetkililerinin kapsamlı bir soruşturma yürüterek, herhangi bir ihmal veya kasıt olup olmadığını ortaya çıkarmaları gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

Patlamanın büyük üzüntü ve endişeye yol açtığını belirten Hamaney, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar diledi.

Öte yandan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in talimatıyla Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'na ait iki yardım uçağı Bender Abbas şehrine ulaştı.

Rusya'nın İran Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, uçakların güçlü kasırga ve zorlu hava koşullarına rağmen başarıyla iniş yaptığı belirtildi.