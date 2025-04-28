İran'da ulusal yas ilan edildi, Rusya'dan yardım uçakları gönderildi

İran’ın Basra Körfezi’ndeki Şehit Recai Limanı'nda meydana gelen patlamada ölü sayısı 40’a yükseldi. Ulusal yas ilan edilen ülkede, İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Ali Hamaney olayla ilgili yazılı bir mesaj yayımladı.

İran'da ulusal yas ilan edildi, Rusya'dan yardım uçakları gönderildi
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Hamaney, patlamada sabotaj ihtimaline dikkat çekerek, "Emniyet ve yargı yetkililerinin kapsamlı bir soruşturma yürüterek, herhangi bir ihmal veya kasıt olup olmadığını ortaya çıkarmaları gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

Patlamanın büyük üzüntü ve endişeye yol açtığını belirten Hamaney, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar diledi.

Öte yandan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in talimatıyla Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'na ait iki yardım uçağı Bender Abbas şehrine ulaştı.
Rusya'nın İran Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, uçakların güçlü kasırga ve zorlu hava koşullarına rağmen başarıyla iniş yaptığı belirtildi.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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