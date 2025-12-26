İran’da Yelda Gecesi kutlamaları: Yılın en uzun gecesi için aileler bir araya geldi

Yılın en uzun gecesi olan 21 Aralık İran’da asırlardır Yelda Gecesi adıyla kutlanıyor. Bu kapsamda bu yıl da Yelda Gecesi etkinliği için İranlı aileler bir araya geldi.

Gürkan Demir Gürkan Demir
İran’da Yelda Gecesi kutlamaları: Yılın en uzun gecesi için aileler bir araya geldi
Yayınlanma:

Yılın en uzun gecesi olan 21 Aralık, İran’da asırlardır “Yelda Gecesi” adıyla kutlanıyor. Bu kapsamda bu yıl da Yelda Gecesi etkinliği için İranlı aileler bir araya geldi.

“Bizler için gerçekten bu gece çok neşeli, çok güzeldir. Sonbaharın başlangıcından itibaren bu gece için hazırlık yaparız. Bizim için gelenekseldir Yelda Gecesi. Anneler, babalar, çocuklar hep bir arada vakit geçiriyoruz ve bu durum bizleri çok mutlu ediyor.”

Aile büyüğünün evinde toplanan akrabalar sofralar kurarak birlikte vakit geçirdi. Hafız Divanı’ndan fallar bakıldı, şiirler okundu. İran’da yılın en uzun gecesi sevinç içinde karşılandı.

Sonbaharın bitişini, kışın gelişini simgeleyen ve mutluluk ile bereket getirdiğine inanılan Yelda Gecesi için çeşitli etkinlikler düzenlendi.

“BİZ BU GECEYİ BİR ARADA OLMAK OLARAK ÖĞRENDİK”

Yelda Gecesi için özel bir masa hazırlanıyor. Bu masada meyve ve kuruyemişler yer alıyor. En çok tüketilenler arasında kavun, karpuz ve nar bulunuyor. Nar; hayatın bereketini, aşkı ve yenilenmeyi, kavun ve karpuz ise sağlık ve hastalıklardan korunmayı simgeliyor.

“Biz bu geceyi bir arada olmak olarak öğrendik. Bütün aile fertleri, büyüğümüzün evinde toplanarak bu geceyi kutluyoruz. Sofralarımız bereketli olur. Herkes kendi evinden bir şeyler getiriyor, bunları hep birlikte paylaşarak yiyoruz.”

Ceviz, fındık, badem, incir ve hurma gibi kuruyemişler sofralarda mutlaka yer alıyor. Tatlılar ise ağızları tatlandırmak ve gelecek yılın tatlı geçmesi için ikram ediliyor.

Boş arsada oluşan obruğa bir araç düştü; sahibi “Hiç üzülmedim, hatta sevindim” dedi.Boş arsada oluşan obruğa bir araç düştü; sahibi “Hiç üzülmedim, hatta sevindim” dedi.Yurt
Aşılmaması gereken ilk kırmızı çizgi: Çin’den ABD’ye yaptırım kararıAşılmaması gereken ilk kırmızı çizgi: Çin’den ABD’ye yaptırım kararıDünya
Meteoroloji ve İçişleri Bakanlığı'ndan üst üste uyarı: Yoğun kar yağışı bekleniyor!Meteoroloji ve İçişleri Bakanlığı'ndan üst üste uyarı: Yoğun kar yağışı bekleniyor!Yurt

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

Şeb-i Yelda iran
Günün Manşetleri
Doğu Perinçek 'Çıkış Yolu'nda gündemi değerlendirdi
Çin’den ABD’ye yaptırım kararı
20 santimetre üzeri yoğun kar yağışı görülebilir...
Yılbaşı öncesi IŞİD operasyonu...
Vepara'ya kara para aklama soruşturması
Güllü'nün ölümüyle ilgili bilirkişi raporu açıklandı
500 bin sosyal konutta ilk kura hangi ilde çekilecek?
Asgari ücret sonrası etiket oyunu
Terör finansmanıyla suçlanan 4 kişi için karar
Valilik duyurdu, İstanbul'a kar geliyor!
Çok Okunanlar
Meteoroloji il il uyardı: Kar ve sağanak yağış kapıda! Meteoroloji il il uyardı: Kar ve sağanak yağış kapıda!
Gram altında yükseliş Gram altında yükseliş
BİM 26 Aralık aktüel ürünler kataloğu çıktı! Yılbaşı öncesi sevindiren indirim BİM 26 Aralık aktüel ürünler kataloğu çıktı! Yılbaşı öncesi sevindiren indirim
500 bin TL’nin 1 aylık getirisi ne kadar oldu? 500 bin TL’nin 1 aylık getirisi ne kadar oldu?
Bahis operasyonunda Erdem Timur dahil 29 şüpheli için gözaltı kararı Bahis operasyonunda Erdem Timur dahil 29 şüpheli için gözaltı kararı