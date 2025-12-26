İran’da Yelda Gecesi kutlamaları: Yılın en uzun gecesi için aileler bir araya geldi

Yılın en uzun gecesi olan 21 Aralık, İran’da asırlardır “Yelda Gecesi” adıyla kutlanıyor. Bu kapsamda bu yıl da Yelda Gecesi etkinliği için İranlı aileler bir araya geldi.

“Bizler için gerçekten bu gece çok neşeli, çok güzeldir. Sonbaharın başlangıcından itibaren bu gece için hazırlık yaparız. Bizim için gelenekseldir Yelda Gecesi. Anneler, babalar, çocuklar hep bir arada vakit geçiriyoruz ve bu durum bizleri çok mutlu ediyor.”

Aile büyüğünün evinde toplanan akrabalar sofralar kurarak birlikte vakit geçirdi. Hafız Divanı’ndan fallar bakıldı, şiirler okundu. İran’da yılın en uzun gecesi sevinç içinde karşılandı.

Sonbaharın bitişini, kışın gelişini simgeleyen ve mutluluk ile bereket getirdiğine inanılan Yelda Gecesi için çeşitli etkinlikler düzenlendi.

“BİZ BU GECEYİ BİR ARADA OLMAK OLARAK ÖĞRENDİK”

Yelda Gecesi için özel bir masa hazırlanıyor. Bu masada meyve ve kuruyemişler yer alıyor. En çok tüketilenler arasında kavun, karpuz ve nar bulunuyor. Nar; hayatın bereketini, aşkı ve yenilenmeyi, kavun ve karpuz ise sağlık ve hastalıklardan korunmayı simgeliyor.

“Biz bu geceyi bir arada olmak olarak öğrendik. Bütün aile fertleri, büyüğümüzün evinde toplanarak bu geceyi kutluyoruz. Sofralarımız bereketli olur. Herkes kendi evinden bir şeyler getiriyor, bunları hep birlikte paylaşarak yiyoruz.”

Ceviz, fındık, badem, incir ve hurma gibi kuruyemişler sofralarda mutlaka yer alıyor. Tatlılar ise ağızları tatlandırmak ve gelecek yılın tatlı geçmesi için ikram ediliyor.