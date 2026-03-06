İran'da yeni lider kim olacak? Geçici konsey dördüncü kez toplandı

İran devlet televizyonunun aktardığına göre, geçici Liderlik Konseyi yeni lider seçim sürecinin takvimini netleştirmek üzere dördüncü kez bir araya geldi. Gerçekleştirilen kritik toplantıya, son gelişmeler hakkında konsey üyelerine brifing vermek amacıyla Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani de katıldı.

Toplantının ana gündem maddesini, yeni liderin seçimi için Uzmanlar Meclisi'nin bir araya gelmesi ve gelecekteki liderin kamuoyuna tanıtılmasına yönelik operasyonel planlamalar oluşturdu.

İran Anayasası'nın 111. maddesi uyarınca; mevcut liderin ölümü, görevden alınması veya istifası durumunda Uzmanlar Meclisi'nin en kısa sürede toplanarak yeni lideri seçmesi ve ilan etmesi gerekiyor. Anayasa gereği yeni lider göreve başlayana kadar idareyi; Cumhurbaşkanı, Yargı Erki Başkanı ve Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi tarafından belirlenecek bir kişiden oluşan üç kişilik geçici kurul üstleniyor.

TRUMP'TAN MÜCTEBA HAMANEY İDDİALARINA TEPKİ

Süreç devam ederken, geçtiğimiz günlerde Uzmanlar Meclisi üyelerinin çevrim içi bir toplantı düzenlediği ve Ali Hamaney'in oğlu Mücteba Hamaney'in yeni lider olarak seçildiği iddiaları kamuoyuna yansımıştı.

Bu iddialar üzerine doğrudan bir açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, Mücteba Hamaney ismine karşı çıkarak şu ifadeleri kullandı: "İran'da en olası halef Mücteba Hamaney ama bu kabul edilemez. Hamaney'in politikalarını devam ettirecek ve ABD'yi beş yıl sonra yeniden savaşa zorlayacak bir İran lideri istemiyorum"