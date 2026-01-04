İran'daki eylemlerde kışkırtıcılık talimatı: Gözaltındaki gençler para aldıklarını itiraf etti

İran Devrim Muhafızları İstihbaratı tarafından gözaltına alınan iki kızın ifadelerinin yer aldığı görüntüler İran medyasında yayınlandı.

Görüntülerde konuşan 16 ve 18 yaşındaki iki kız, yaklaşık 30 kişilik bir grubun parçası olduklarını belirtti. Açıklamalarında, Almanya’da bulunan bir kişiyle bağlantılı olarak para aldıklarını ifade ettiler.

İfadelerinde, güvenlik güçlerini provoke etmek amacıyla polislerin önünde sigara içmeleri ve hakaret etmeleri yönünde talimat aldıklarını söylediler. Polis müdahale ettiğinde kavga çıkarmalarının istendiğini, herhangi bir temas durumunda yere atlayarak “Bize saldırdılar” diye bağırmalarının söylendiğini dile getirdiler.

Görüntülerde ayrıca, Almanya’daki kişiyle doğrudan temas halinde olan bir koordinatör bulunduğu, paranın bu kişi aracılığıyla gruba dağıtıldığı belirtildi. Konuşmalarda, kişi başı toplam 5 milyon toman aldıklarını, bu paranın yaklaşık 38 ABD dolarına denk geldiği ifade edildi.