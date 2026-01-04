İran'daki eylemlerde kışkırtıcılık talimatı: Gözaltındaki gençler para aldıklarını itiraf etti

İran’da İsfahan’da yaşanan olaylara ilişkin gözaltına alınan iki kızın ifadelerinin yer aldığı görüntüler İran medyasında yayınlandı. Görüntülerde, olayların planlı şekilde organize edildiği anlatıldı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
İran'daki eylemlerde kışkırtıcılık talimatı: Gözaltındaki gençler para aldıklarını itiraf etti
Yayınlanma:

İran Devrim Muhafızları İstihbaratı tarafından gözaltına alınan iki kızın ifadelerinin yer aldığı görüntüler İran medyasında yayınlandı. 

Görüntülerde konuşan 16 ve 18 yaşındaki iki kız, yaklaşık 30 kişilik bir grubun parçası olduklarını belirtti. Açıklamalarında, Almanya’da bulunan bir kişiyle bağlantılı olarak para aldıklarını ifade ettiler.

İfadelerinde, güvenlik güçlerini provoke etmek amacıyla polislerin önünde sigara içmeleri ve hakaret etmeleri yönünde talimat aldıklarını söylediler. Polis müdahale ettiğinde kavga çıkarmalarının istendiğini, herhangi bir temas durumunda yere atlayarak “Bize saldırdılar” diye bağırmalarının söylendiğini dile getirdiler.

Görüntülerde ayrıca, Almanya’daki kişiyle doğrudan temas halinde olan bir koordinatör bulunduğu, paranın bu kişi aracılığıyla gruba dağıtıldığı belirtildi. Konuşmalarda, kişi başı toplam 5 milyon toman aldıklarını, bu paranın yaklaşık 38 ABD dolarına denk geldiği ifade edildi.

Doğu Perinçek’ten Trump’a “Hitler” benzetmesi: Tozu bile kalmaz!Doğu Perinçek’ten Trump’a “Hitler” benzetmesi: Tozu bile kalmaz!Dünya
ABD’nin Venezuela saldırısı firari FETÖ’cüleri heyecanlandırdı!ABD’nin Venezuela saldırısı firari FETÖ’cüleri heyecanlandırdı!Dünya
iran
Günün Manşetleri
Doğu Perinçek’ten Trump’a Hitler uyarısı
Devlet Bahçeli’den Venezuela açıklaması
Vatan Partisi’nden Venezuela açıklaması
Dışişleri Bakanlığından 'Venezuela' açıklaması
İsmet Özçelik'ten Venezuela analizi
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu
Genel Sayman Gençer canlı yayında konuştu
Doğu Perinçek'ten Venezuela açıklaması
2025'te otoyol ve köprülerden kaç araç geçti?
İşte İstanbul'da fiyatı en çok artan ve azalan ürünler...
Çok Okunanlar
İbrahim Gümüştekin saldırısında 3 tutuklama İbrahim Gümüştekin saldırısında 3 tutuklama
Mehmet Uçum’dan Venezuela tepkisi Mehmet Uçum’dan Venezuela tepkisi
İran'daki eylemlerde kışkırtıcılık talimatı İran'daki eylemlerde kışkırtıcılık talimatı
Pazar günü 11 şehrimize kuvvetli sağanak geliyor! Pazar günü 11 şehrimize kuvvetli sağanak geliyor!
Yarın uzun süre elektrik olmayacak: Kesinti listesi açıklandı Yarın uzun süre elektrik olmayacak: Kesinti listesi açıklandı