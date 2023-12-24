İran'daki Filistin Konferansı Tamamlandı! 40 Ülkenin Devlet Temsilcisi İle 69 Ülkeden Siyasi İsim Katıldı

Filistin Konulu Üst Düzey Siyasi İstişare Konferansı’na 40 ülkenin devlet yöneticisi ile 69 ülkeden siyasi parti yetkilileri ile akademisyenler katıldı. Filistin’e destek mesajlarının verildiği konferansta, emperyalist cepheye karşı atılması gereken adımlar tartışıldı.



40 ülke temsilcisi ile 69 ülkeden siyasi parti yetkilileri, demokratik kitle örgütü ile farklı dinlerin temsilcileri, akademisyen ve gazeteciler İran’da bir araya geldi. Filistin direnişinin geldiği noktayı ele aldı.



Konferansın son oturum “Gazze’ye Karşı Savaş: Hukuki ve Uluslararası Sonuçları” başlığıyla yapıldı.

- Gazze olayında ABD ve birçok batılının planı suya düştü. Onlar barışın değil, savaşın bir tarafıdır. Bir suçun faili ve suç ortağı olan bir taraf hiçbir şekilde barışa taraf olamaz. ABD ve Siyonist rejim uluslararası mahkemelerde soykırım ve insanlığa karşı suçlarla yargılanmalıdır.



Konferansın son oturumunda Türkiye’den Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı eski Meclis Başkanvekili Hasan Korkmazcan ile Yeniden Refah, Saadet Partisi ve Hüda-Par yetkilileri yer aldı. Bu isimlerin yanı sıra, Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad, Afganistan Dışişleri Bakanı Emirhan Muttaki, Şangay İşbirliği Örgütü adını Genel Sekreter Zhang Ming da katılımcılardan oldu.



Filistin halkına desteğin verildiği, ABD ve İsrail'in saldırganlığının kınandığı konferansın açılış konuşmasını İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yaptı. Reisi, ABD’nin oluşturduğu sisteme son verilip, daha adaletli bir dünya kurulması gerektiğini vurguladı.

- ABD’nin başka ülkeler adına karar verdiği dönemler geride kaldı. Mevcut adaletsiz düzen son erdirilip, adalet temeline dayalı yeni bir dünya düzeninin kurulmasıyla, milletlerin adaletin tatlılığını tadacağını umut ediyorum. Yeni bir dünya düzeninin şekillenmesi için entelektüel toplantılar yapılmalı, işbirliği yapılmalı ve ciddi çaba sarf edilmelidir.

Konferansta söz alan Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız da İsrail üzerindeki baskının artırılması gerektiğini söyledi.