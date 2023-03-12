İran'dan Türkiye'ye dost eli: Konteyner üretip gönderiyorlar

Türkiye’deki depremin ardından yaraları sarmak üzere İran’da yaşayan Türk iş insanları ile İranlı iş insanları ele ele verdiler. Türkiye’deki depremzedelere ulaştırmak üzere bu şekilde konteyner ev ürettiler.

-Olayın ilk günlerinden beri neler yapabilir diye kendi aramızda toplandık. Büyükelçilik, AFAD ve MÜSİAD’ın çatısı altında ilk barınma sıkıntısı olduğunu tespit ettik. Biz de konteyner ev yaptıralım diye düşündük.

- Buradaki Türk iş adamlarıyla, MÜSİAD ile AFAD ile Büyükelçilikle Devlet Demir yolları ile ortak çalışma yapıp, bunları ulaştırmaya çalışıyoruz. İnşallah bu yerini güzel bulur. Gerekli sıkıntılar giderilmiş olur. Bize de ülkece ayağa kalmak nasip olur.

Kısa süre içinde ilk etapta yaklaşık 40 konteyner ev depremzedelere teslim edilecek.