İran’daki okul saldırısı için uluslararası çağrı: “Savaş suçu olarak soruşturulmalı”

Olay, 28 Şubat'ta İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentindeki Şeceretü't-Tayyibe Kız İlkokulu'nda meydana geldi. İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) tarafından yayımlanan raporda, ABD ve İsrail'in gerçekleştirdiği bu saldırı yasa dışı olarak tanımlandı ve olayın ivedilikle savaş suçu kapsamında soruşturulması gerektiği çağrısı yapıldı.

HRW raporunda, kullanılan mühimmatın türüne ve saldırının niteliğine dair şu ifadelere yer verildi: "Okul da dahil olmak üzere tesis genelinde farklı yapıların doğrudan hedef alındığı saldırı düzeni ile mühimmatın birden fazla binada bıraktığı izlerin, saldırının rastgele bölgeyi vuran silahlar yerine, yüksek hassasiyetli güdümlü mühimmatlarla gerçekleştirildiğini gösterdiği" belirtildi.

"SORUMLULAR HESAP VERMELİ"

Olayla ilgili yapılacak soruşturmanın bulgularının şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşılması gerektiğinin altını çizen HRW, raporda "Savaş suçlarından sorumlu olanlar da dahil yasa dışı saldırıların sorumluları hesap vermeli." ifadelerini kullandı. Ayrıca örgüt, başlatılacak soruşturmanın, saldırıyı düzenleyenlerin okulun varlığından ve içerideki çocuk ile öğretmenlerden haberdar olup olmadığını net bir şekilde ortaya koyması gerektiğini vurguladı.

SALDIRIDA EN AZ 165 KİŞİ CAN VERDİ

İran devlet televizyonu, ABD ve İsrail güçlerinin 28 Şubat'ta Minab'daki Şeceretü't-Tayyibe Kız İlkokulu'nu doğrudan hedef aldığını kamuoyuna duyurmuştu. Olayın ardından sahada çalışma yürüten İran Kızılayı, bu okul saldırısında en az 165 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bölgedeki sıcak çatışmalar, Tahran ve Washington yönetimleri arasındaki müzakerelerin devam ettiği 28 Şubat tarihinde, İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik askeri saldırı başlatmasıyla alevlendi. ABD ve İsrail'in düzenlediği saldırılarda, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili şehit edildi. Sürece dair genel bilançoyu kamuoyuyla paylaşan İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD ve İsrail saldırıları sonucunda ülke genelinde toplam 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.