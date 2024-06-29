İran'daki seçimler 2. tura kaldı! Mesud Pezeşkiyan ile Said Celili 2. turda yarışacak

İran'da seçmenler, 14'üncü Dönem Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için ülke genelinde sandık başına gitti.

Yerel saatle 08.00'de başlayan ve 18.00'de sona ermesi gereken oy kullanma süresi, üç defa uzatılarak 24.00'te sona erdi ve toplamda 18 saat sürdü.

Seçimlerde reformist aday Mesud Pezeşkiyan, muhafazakar adaylar Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, eski Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Said Celili ve eski İçişleri Bakanı Mustafa Purmuhammedi yarıştı.

İran'da adayların ilk turda seçilebilmesi için yüzde 50+1 oy alması gerekiyor. İlk turda yüzde 50+1'in üzerine çıkan aday olmaması halinde en fazla oyu alan 2 aday ikinci tura kalıyor. İkinci turda kazanan isim ülkenin Cumurbaşkanı oluyor.

SEÇİMLER 2. TURA KALDI

İran'da oy kullanma işleminin tamamlanmasının ardından oy sayımı işlemi de yapıldı. İran'da seçimlere katılım yüzde 40 olarak gerçekleşti.

İran'daki cumhurbaşkanı seçiminde adaylardan hiçbiri yüzde 50'yi geçemeyince seçimlerin 2. tura kaldığı açıklandı. Buna göre, en çok oy alan reformist aday Mesud Pezeşkiyan ile muhafazakar aday eski Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Said Celili ikinci turda yarışacak.

Seçimlerde toplam 24 milyon 535 bin 185 oy kullanıldı. Mesud Pezeşkiyan 10 milyon 415 bin 191 oy alırken Said Celili 9 milyon 473 bin 298 oy aldı. Pezeşkiyan'ın oy oranı yüzde 42,5 olurken Celili'nin oy oranı da yüzde 38,6 oldu.

Diğer iki adaydan Muhammed Bakır Kalibaf yüzde 13,8 ile üçüncü, Mustafa Purmuhammedi ise yüzde 0.8 ile dördüncü sırada yer aldı.

Geçersiz oyların sayısının da 1 milyon 56 bin 159 olduğu belirtildi.

5 Temmuz'da yapılacak ikinci turda kazanan isim ülkenin 9. Cumhurbaşkanı olacak.