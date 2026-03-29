İran'dan 86. dalga operasyon: ABD üsleri hedef alındı

Hava-Uzay ve Deniz Kuvvetleri’nin koordinasyonuyla yürütülen harekatta, çok sayıda füze ve insansız hava aracının (İHA) kullanıldığı bildirildi.

Devrim Muhafızları Halkla İlişkiler Birimi tarafından yapılan açıklamaya göre operasyon, pazar günü şafak vaktinde başlatıldı. Saldırıların ilk aşamasında Victoria, Arifcan ve El-Harc’ta bulunan Amerikan üsleri hedef alındı. Bu noktalardaki İHA operasyon altyapıları, hava destek üniteleri ve silah depolarının füze saldırılarıyla vurulduğu kaydedildi.

Harekâtın; hayatını kaybeden muhabirler Ali Şuayb, Muhammed Fetuni ve Fatıma Fetuni’nin yanı sıra "Kutsal Savunma" ve "Ramazan Savaşı" şehitlerine ithaf edildiği belirtildi.

OPERASYONUN COĞRAFİ KAPSAMI GENİŞLEDİ

Saldırıların devam eden aşamalarında operasyon sahası genişletilerek ABD ordusu, Siyonist rejim ile Komala unsurlarının Arad, Negev, Tel Aviv, Erbil, Beşinci Deniz Filosu ve El-Zafra gibi çeşitli bölgelerdeki saklanma yerleri hassas şekilde vuruldu.

ASKERİ ENKAZ VE SANSÜR

İran tarafı, operasyonun ardından bölgeden yükselen dumanların ve imha edilen askeri hava araçlarına ait enkaz görüntülerinin, harekatın etki düzeyini ortaya koyduğunu savundu. Açıklamada, bölgedeki müttefik ülkelerin ve medya kuruluşlarının saldırıların boyutunu gizleme yönündeki çabalarının, sahadan gelen verilerle etkisiz kılındığı vurgulandı.

Bölgedeki yüksek gerilim devam ederken, operasyonun sonuçlarına dair teknik incelemelerin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

