İran'dan 87. dalga: "200'den fazla subay hedef alındı"

Devrim Muhafızları Halkla İlişkiler Dairesi tarafından yapılan açıklamaya göre, gerçek vaat 4 Operasyonu'nun 87. dalgasının devamında "Eba Abdullah el-Hüseyin (a.s)" şifresiyle Amerikan ve Siyonist hedeflere karşı 4 başarılı operasyon gerçekleştirdi.

200'DEN FAZLA SUBAY HEDEF ALINDI

Operasyonun ilk aşamasında Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) bulunan ve Münhad Üssü dışında konuşlandırılan bir komuta kontrol merkezi hedef alındı. Hassas güdümlü füzelerle gerçekleştirilen saldırıda, merkezde bulunan 200’den fazla Amerikalı üst ve orta düzey subayın hedef alındığının altı çizildi.

Eş zamanlı olarak Bahreyn’de, ABD 5. Filosu komutanlarının ana kışla dışındaki gizli konaklama noktasına İHA saldırısı düzenlendiği kaydedildi. Operasyonun, komutanların toplantı halinde olduğu sırada gerçekleştirildiği ve saha verilerinin hedefin tam isabetle vurulduğu bildirildi.

DENİZ VE HAVA SAVUNMA UNSURLARINA YÖNELİK HAMLELER

Operasyonun deniz safhasında, İsrail ile bağlantılı olan ve üçüncü bir ülke bayrağı taşıyan "Express Room" adlı konteyner gemisinin füzelerle vurulduğu açıklandı. Deniz Kuvvetleri unsurları, geminin hassas vuruşlarla etkisiz hale getirildiğini idade etti.

Buna ek olarak, Suudi Arabistan’ın Dehran bölgesi kıyılarında konuşlu olan ve F-16 savaş uçaklarını yönlendirmek için kullanılan ABD’ye ait bir hava erken uyarı radar sisteminin de imha edildiği bilgisi paylaşıldı. Bu saldırının, bölgedeki hava sahası koordinasyon kabiliyetini zayıflatmaya yönelik olduğu değerlendiriliyor.

OPERASYONUN İTHAFI VE KOMUTA MESAJI

Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri'nin, başarıyla tamamlandığı bu operasyon serisini, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Şehit Komutan Tuğamiral Tangsiri’ye ithaf etti. Açıklamada, Tangsiri’nin belirlediği stratejik yolun aynı kararlılıkla sürdürüleceği ve komuta kademesinin operasyonel hazırlığının en üst seviyede olduğu vurgulandı.