İran'dan 87. dalga: "200'den fazla subay hedef alındı"

İran Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC) Deniz Kuvvetleri, "Gerçek Vaat 4" operasyonunun 87. dalgası kapsamında bölgedeki Amerikan ve İsrail hedeflerine yönelik dört ayrı stratejik saldırı düzenlediğini duyurdu.

Devrim Muhafızları Halkla İlişkiler Dairesi tarafından yapılan açıklamaya göre, gerçek vaat 4 Operasyonu'nun 87. dalgasının devamında "Eba Abdullah el-Hüseyin (a.s)" şifresiyle Amerikan ve Siyonist hedeflere karşı 4 başarılı operasyon gerçekleştirdi.

200'DEN FAZLA SUBAY HEDEF ALINDI

Operasyonun ilk aşamasında Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) bulunan ve Münhad Üssü dışında konuşlandırılan bir komuta kontrol merkezi hedef alındı. Hassas güdümlü füzelerle gerçekleştirilen saldırıda, merkezde bulunan 200’den fazla Amerikalı üst ve orta düzey subayın hedef alındığının altı çizildi.

Eş zamanlı olarak Bahreyn’de, ABD 5. Filosu komutanlarının ana kışla dışındaki gizli konaklama noktasına İHA saldırısı düzenlendiği kaydedildi. Operasyonun, komutanların toplantı halinde olduğu sırada gerçekleştirildiği ve saha verilerinin hedefin tam isabetle vurulduğu bildirildi.

DENİZ VE HAVA SAVUNMA UNSURLARINA YÖNELİK HAMLELER

Operasyonun deniz safhasında, İsrail ile bağlantılı olan ve üçüncü bir ülke bayrağı taşıyan "Express Room" adlı konteyner gemisinin füzelerle vurulduğu açıklandı. Deniz Kuvvetleri unsurları, geminin hassas vuruşlarla etkisiz hale getirildiğini idade etti.

Buna ek olarak, Suudi Arabistan’ın Dehran bölgesi kıyılarında konuşlu olan ve F-16 savaş uçaklarını yönlendirmek için kullanılan ABD’ye ait bir hava erken uyarı radar sisteminin de imha edildiği bilgisi paylaşıldı. Bu saldırının, bölgedeki hava sahası koordinasyon kabiliyetini zayıflatmaya yönelik olduğu değerlendiriliyor.

OPERASYONUN İTHAFI VE KOMUTA MESAJI

Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri'nin, başarıyla tamamlandığı bu operasyon serisini, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Şehit Komutan Tuğamiral Tangsiri’ye ithaf etti. Açıklamada, Tangsiri’nin belirlediği stratejik yolun aynı kararlılıkla sürdürüleceği ve komuta kademesinin operasyonel hazırlığının en üst seviyede olduğu vurgulandı.

13 Yıllık sessizlik bozuluyor: Leyla The Band geri dönüyor13 Yıllık sessizlik bozuluyor: Leyla The Band geri dönüyorKültür Sanat
Pezeşkiyan: "Çıkarlar garanti altına alınmadan süreç tamamlanmayacak"Pezeşkiyan: "Çıkarlar garanti altına alınmadan süreç tamamlanmayacak"Dünya
FIFA 2026 dünya puan sıralaması: Türkiye kaçıncı?FIFA 2026 dünya puan sıralaması: Türkiye kaçıncı?Spor

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

Günün Manşetleri
Türksat ve AA’dan Ulusal Kanal yayınını kesme bildirimi
Filistinli esirleri hedef alacak idam cezası
İspanya, ABD savaş uçaklarına hava sahasını kapattı
12 yıllık firari casus Önder Sığırcıkoğlu yakalandı
Tuana'yı hayattan koparan sürücü eski eniştenin çalışanı çıktı!
Emniyet ve EUROPOL işbirliğiyle "Baybaşin" operasyonu
1 Nisan'da başlıyor, 140 bin TL ceza kesilecek
Şehit olduğu duyurulan polis memuru hayata döndürüldü
Etimesgut Belediyesi'ne operasyon
Yatırım vaadiyle milyonluk vurgun!
Çok Okunanlar
1 milyon TL'nin 32 günlük mevduat getirisi belli oldu 1 milyon TL'nin 32 günlük mevduat getirisi belli oldu
Bu fırsatlar kaçmaz! BİM'den 31 Mart Salı günü dev gıda indirimi Bu fırsatlar kaçmaz! BİM'den 31 Mart Salı günü dev gıda indirimi
Aslan'dan yılın bombası! Ozan Kabak geri dönüyor, yanında 3 isim daha var... Aslan'dan yılın bombası! Ozan Kabak geri dönüyor, yanında 3 isim daha var...
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
Meteorolojiden uyarı: Yarın 29 şehre sağanak yağmur geliyor Meteorolojiden uyarı: Yarın 29 şehre sağanak yağmur geliyor