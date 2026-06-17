İran'dan ABD ile mutabakat zaptı açıklaması: ''Masaya bizim şartlarımızla oturdular''

İran ve ABD arasında üzerinde uzlaşılan mutabakat zaptına ilişkin konuşan İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, Washington'un kendi şartlarını kabul ettiğini belirtti.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
İran'dan ABD ile mutabakat zaptı açıklaması: ''Masaya bizim şartlarımızla oturdular''
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Tahran ve Washington yönetimleri arasında sağlanan mutabakat zaptı, siyasi arenada değerlendirilmeye devam ediyor. Sürece ilişkin resmi bir açıklama yapan İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, müzakere sürecinin dinamiklerine ve iki ülkenin masadaki konumuna dikkat çekti.

MASAYA BİZİM ŞARTLARIMIZLA OTURDULAR!

Anlaşmanın uygulanma aşamasına ve gelecekteki olası senaryolara yönelik uyarılarda bulunan Azizi, söz konusu mutabakatın ihlal edilmesi durumunda ortaya çıkacak sonuçları dile getirdi.

Tarafların yükümlülüklerine vurgu yapan İbrahim Azizi, "İran’ın direnişi stratejik bir dönüşü zorunlu kıldı, ABD, İran’ın şartlarıyla müzakere masasına oturdu. Şimdi Washington, Lübnan’a karşı savaşı sona erdirerek ve Mutabakat Zaptı’nın her maddesine uyarak taahhüdünü kanıtlamalıdır. Herhangi bir ihlale, kararlı ve ezici bir tepki verilecektir. İranlılara karşı tek taraflı dayatmaların dönemi sona ermiştir" dedi.

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