İran'dan ABD medyasına yalanlama: "İslamabad'a gitmeyi hiçbir zaman reddetmedik"

Sosyal medya hesabı üzerinden konuyla ilgili kapsamlı bir açıklama yapan Arakçi, yürütülmesi planlanan müzakere sürecine dair değerlendirmelerde bulundu. Pakistan'ın girişimlerini takdir ettiklerini dile getiren Arakçi, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "İran’ın tutumu ABD medyası tarafından yanlış yansıtılıyor. Pakistan’ın çabalarına derin bir minnet duyuyoruz ve İslamabad’a gitmeyi hiçbir zaman reddetmedik. Bizim için önemli olan, bize dayatılan yasa dışı savaşa kesin ve kalıcı bir son verilmesi şartlarıdır"

PAKİSTAN HALKINA URDUCA TEŞEKKÜR

Açıklamasının yanı sıra Arakçi, İranlıların Pakistan bayrakları taşıdığı anlara ait görüntüleri de yayımladı. Bakan Arakçi, söz konusu görselleri Urduca "Pakistan Zindabad" (Yaşasın Pakistan) notuyla paylaşarak Pakistan devletine ve halkına teşekkür etti.

ŞAHBAZ ŞERİF'İN ARABULUCULUK TEKLİFİ

ABD ile İran arasında diplomatik bir çözüm sağlanması amacıyla arabuluculuk girişimlerinde bulunan Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, 24 Mart tarihinde bir açıklama yapmıştı. Şerif, ülkesinin iki ülke arasında "anlamlı ve sonuç odaklı görüşmelere" ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu duyurmuştu.