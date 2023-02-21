İran'dan ABD merkezli grubun liderine idam cezası

İran, ABD merkezli İran hükümeti karşıtı bir örgütün lideri olduğu iddia edilen ve ülkede "terör eylemleri düzenlemekle" suçlanan Cemşid Şarmehd'i idama mahkum etti.

İran'dan ABD merkezli grubun liderine idam cezası
İran'dan ABD merkezli grubun liderine idam cezası / Tahran / 2023
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İran Yargı Erkine bağlı Mizan Haber Ajansına göre, "Tonder" ve "İran Krallığı Meclisi" adıyla bilinen ABD merkezli İran hükümeti karşıtı grubun lideri olduğu öne sürülen Şarmehd, yargılandığı Tahran Devrim Mahkemesi tarafından "terör eylemleri planlamak ve yönetmek yoluyla yeryüzünde bozgunculuk çıkarmak" suçlamasıyla ölüm cezasına çarptırıldı.

Söz konusu örgüt, 12 Nisan 2008'de Şiraz kentinde 14 kişinin ölümüne ve 215 kişinin de yaralanmasına yol açan terör saldırısı ile ülke genelinde bazı silahlı eylemler ve sabotajlar düzenlemekle suçlanıyordu.

İran İstihbarat Bakanlığı, İran-Almanya çifte vatandaşı olan ve 2003'ten bu yana ABD'de ikamet ettiği bilinen Şarmehd'i, Temmuz 2020'de yurt dışında yakalayarak ülkeye getirdiğini duyurmuştu.

Ailesi, Şarmehd'in Birleşik Arap Emirlikleri'nde "kaçırıldığını" belirtmişti.

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