İran'dan ABD ve İsrail'e rest: Göreve yeni gelen isim o sözlerle meydan okudu

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhammed Bakır Zülkadir, göreve gelmesinden bu yana gerçekleştirdiği ilk resmi açıklamada, emperyalist kuşatmaya karşı tavizsiz bir direniş mesajı verdi. İran resmi haber ajansı IRNA’nın aktardığı mesajda Zülkadir, Washington ve Tel Aviv hattından gelen tehditlere karşı ülkesinin geri adım atmayacağını net bir dille ilan etti. Ordunun, diplomasinin ve sokaklara dökülen fedakar halkın kararlı duruşuyla batılı saldırganları ve siyonist rejimi boşa çıkardığını belirten Genel Sekreter, zaferin anahtarının milli birlik olduğunu vurguladı.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Zülkadir, İran ile ABD ve İsrail arasında yaşanan savaşa ilişkin ilk kez mesaj yayımladı. Zülkadir mesajında, birlik ve beraberliğe her zamankinden fazla ihtiyaç duyulduğunu belirterek, "Geri adım atılmayacak. ‌Bunu ordu, diplomasi ve sokaklara çıkan fedakar halkımız kararlı direnişleriyle gösterdi ve düşmanı yere serdi." ifadesini kullandı.

BİRLİK VE BERABERLİK ÇAĞRISI ÖNE ÇIKTI

Göreve yeni gelen Genel Sekreter, sürecin yönetiminde iç cephenin sağlam tutulması gerektiğine işaret etti. Ülke birliğine zarar verecek açıklamalardan ve eylemlerden kaçınılması gerektiğini söyleyen Zülkadir, birlik ve beraberlik ruhu ile ABD ve İsrail’in ümitsizliğe kapılacağını belirtti.