İran'dan ABD ve İsrail'e uyarı: Meşru hedef olacaktır

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, mecliste yaptığı konuşmada ABD ve İsrail’e yönelik sert ifadeler kullandı.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD ve İsrail’e yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İran devlet televizyonunun aktardığına göre Kalibaf, mecliste milletvekillerine hitap ederken ülkedeki son gelişmeleri ve devam eden sokak gösterilerini değerlendirdi.

Kalibaf, olası bir ABD askeri saldırısı ihtimaline değinerek, “ABD'nin askeri bir saldırı düzenlemesi halinde, hem İsrail hem de ABD'nin askeri ve denizcilik merkezleri bizim için meşru hedef olacaktır.” ifadelerini kullandı.

“TERÖRİSTLERLE SAVAŞIYORUZ”

ABD ve İsrail’in İran’daki rejim karşıtı gösterileri desteklediğini öne süren Kalibaf, “Düşmanlar, 12 gün savaşında ülke içi teröristleri harekete geçirmeyi planlamışlar ama başarılı olamamışlardı. Şimdi, ülke içi teröristleri harekete geçirdiler. Teröristlerle savaşıyoruz.” dedi.

Kalibaf’ın konuşması sırasında bazı milletvekillerinin ABD karşıtı sloganlar attığı da aktarıldı.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ocak’ta yaptığı açıklamada İran’daki gösterileri yakından takip ettiklerini belirterek, “İranlı liderlere şunu söylüyorum, ateş açmasanız iyi olur, çünkü biz de ateş etmeye başlarız.” ifadelerini kullanmıştı.

