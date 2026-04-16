İran'dan ABD'nin Hürmüz ablukasına sert tepki

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Amir Said İravani, ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki deniz ablukası girişimini "hukuka aykırı açık bir saldırganlık eylemi" olarak nitelendirdi. İravani, Washington’ın bölgedeki egemenlik haklarını aşındırmaya yönelik hamlelerine karşı sert uyarılarda bulundu.

VETO KARARI HAKLI VE GEREKLİ

BM Güvenlik Konseyi'nde 7 Nisan’da Rusya ve Çin tarafından veto edilen karar tasarısını değerlendiren İravani, bu tavrın bölge istikrarı için gerekli olduğunu vurguladı. Söz konusu tasarının, ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a karşı başlattığı saldırıları kasıtlı olarak görmezden geldiğine dikkat çeken İravani, metnin kabul edilmesi halinde kıyı devletlerinin egemenlik haklarının ihlal edileceği ve savaşın tırmanma riskinin artacağı uyarısını yaptı.

ABD SALDIRGANLIĞIN TEK SORUMLUSUDUR

İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki askeri hareketliliği denetlemek adına uluslararası hukuka uygun tedbirler aldığını belirten İravani, ABD'nin ilan ettiği ablukayı İran'ın toprak bütünlüğüne yönelik ağır bir ihlal olarak tanımladı. İravani, "ABD, bölgedeki barış ve güvenliği tehdit eden bu hukuk dışı ablukanın tüm sonuçlarından tam olarak sorumlu tutulmalıdır" dedi. Bölgesel istikrarın ancak ABD saldırganlığının sona ermesi ve İran'ın meşru haklarına saygı gösterilmesiyle mümkün olacağını ifade etti.

DİPLOMASİYE İHANET VE MÜZAKERE SÜRECİ

Türkiye, Rusya, Çin, Pakistan, Mısır ve Suudi Arabistan'ın barışçıl çözüm çabalarını memnuniyetle karşıladıklarını belirten İravani, Washington yönetiminin geçmişte diplomasiye defalarca ihanet ettiğini hatırlattı. ABD’nin rasyonel bir yaklaşım benimsemesi ve uluslararası hukuka aykırı taleplerden vazgeçmesi halinde müzakerelerin anlamlı bir sonuca ulaşabileceğini kaydeden İravani, bölgede saldırganlıktan uzak ve adil bir barış tesis edilmesi gerektiğini vurguladı.

TASARI REDDEDİLMİŞTİ

Bahreyn tarafından sunulan ve bölgedeki ticari deniz yollarının "savunma amaçlı" koordine edilmesini talep eden tasarı, Rusya ve Çin’in vetosuyla engellenmişti. Oylamada 11 lehte oy çıkarken, Kolombiya ve Pakistan çekimser kalmıştı.