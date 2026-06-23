İran'dan ABD'ye karşı net tavır! "Asla masaya gelmeyecek" diyerek kapıyı kapattı

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD'nin balistik füze konusunu müzakere masasına taşıma girişimlerine kapıyı kapattı. Pezeşkiyan bu konunun asla masaya gelmeyeceğini kaydetti.

Toygu Ökçün Toygu Ökçün
İran'dan ABD'ye karşı net tavır! "Asla masaya gelmeyecek" diyerek kapıyı kapattı
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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD'nin müzakerelerdeki tavrı üzerine dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Pezeşkiyan, ABD'nin balistik füze konusunu müzakere masasına taşıma girişimlerine sert bir dille kapıyı kapattı. Bu konunun asla masaya gelmeyeceğini net bir şekilde vurguladı.

İran’ın balistik füze kapasitesinin kesinlikle bir müzakere konusu olmadığını ifade eden Pezeşkiyan, ABD ile yürütülen diplomatik süreç hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Müzakereler sırasında bize iki kez saldırdığı için ABD’ye güvenmiyoruz, ancak yine de diyaloğa ve barışa hazırız. Önümüzdeki müzakerelerde güçlü yanlarımızı koruyacağız; balistik füzelerle ilgili hiçbir müzakere yapılmadı ve yapılmayacak da"

PAKİSTAN'A KRİTİK MÜZAKERE TEŞEKKÜRÜ

Açıklamalarında diplomatik süreçte arabuluculuk üstlenen bölge ülkelerinin rolüne de değinen İran Cumhurbaşkanı, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Genelkurmay Başkanı Asim Munir’in müzakerelerde büyük bir çaba sarf ettiğini belirtti.

Pezeşkiyan, "Müzakereleri kolaylaştırma ve mutabakat zaptına varılmasında Pakistan’ın rolünü takdir ediyoruz" diyerek İslamabad yönetimine teşekkürlerini sundu.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ayrıca, Batı Asya bölgesinde ilerlemenin ve kalkınmanın ancak barışa, güvenliğe ve güçlü bölgesel işbirliğine bağlı olduğuna inandığını dile getirdi

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