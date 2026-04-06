İran'dan ABD'ye ret! Tahran geçici ateşkesi reddetti, kalıcı anlaşma istiyor

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, başkent Tahran'da düzenlediği haftalık basın toplantısında ABD ile devam eden ateşkes ve arabuluculuk süreçlerine ilişkin açıklamalar yaptı.

Reuters haber ajansının, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını ve çatışmaların sona ermesini öngören bir planın bugün yürürlüğe girebileceği yönündeki iddialarının ardından konuşan Bekayi, geçici ateşkes formülünü kabul etmediklerini bildirdi.

Reuters'a konuşan kaynaklar, çatışmaları sona erdirmeye yönelik çerçevenin Pakistan tarafından hazırlandığını ve gece saatlerinde İran ile ABD taraflarıyla paylaşıldığını aktardı. Söz konusu plan, önce derhal ateşkes ilan edilmesini, ardından ise kapsamlı bir anlaşmaya varılmasını içeren iki aşamalı bir yaklaşım öngörüyor. Ancak basın toplantısında sürece değinen Bekayi, ABD'nin daha önce de kendilerine 15 maddelik bir teklif ilettiğini hatırlattı. Bekayi, bu teklifin aşırı talepler içerdiğini ve mantıksız olduğunu karşı tarafa ilettiklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:"Kendi çıkarlarımız doğrultusunda taleplerimizi belirledik. Arabuluculara yanıtımızı hazırladık gerekli görüldüğünde bilgilendirme yapılacaktır"

İRAN KALICI ANLAŞMA TALEP EDİYOR

Diplomatik temaslar hakkında bilgi veren Bekayi, İran'ın meşru taleplerini dile getirmekten çekinmediğini ve sahada askeri mücadele sürerken diplomasinin de eş zamanlı olarak görevini yerine getirdiğini ifade etti. Geçmiş müzakere tecrübelerinden ders alarak tamamen ülkenin savunmasına odaklandıklarını bildiren Bekayi, müzakerelerin tehdit veya ültimatom ile bağdaşmadığını dile getirdi. Ateşkesin askeri olarak toparlanma manasına geldiğini savunan İranlı sözcü, bu nedenle ateşkes değil, saldırıların tekrarlanmayacağı kalıcı bir anlaşma istediklerini vurguladı. Bekayi, konuya ilişkin kararlarını şu sözlerle aktardı:"Geçici ateşkesi reddediyoruz. Arabuluculukta yanıtımızı hazırladık, gerektiğinde bilgilendirme yapılacak. Ateşkes, suçun devamına hazırlık anlamına gelir"

Toplantının soru-cevap bölümünde, bir Anadolu Ajansı (AA) muhabiri, ABD'nin kurtardığını öne sürdüğü ikinci pilotun İsfahan'daki konumuna ilişkin yapılan paylaşımları gündeme getirdi. Bekayi, bu soruya, "Bu konuyu silahlı kuvvetlere sormamız gerekiyor ancak yapılan operasyon ABD için bir faciaydı" yanıtını verdi.

Açıklamasının devamında operasyonun arka planına dair iddialara da değinen Bekayi, sözlerini şu şekilde tamamladı:"İsfahan'daki pilot kurtarma operasyonunun zenginleştirilmiş uranyum çalmak için bir aldatma operasyonu olma olasılığı bulunmaktadır."