İran'dan ABD'ye "Roma" benzetmeli mesaj: ''Tarih ders çıkarmayanlar için tekerrür eder''

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Tahran yönetiminin savaşı sona erdirmeye yönelik tekliflerinin ABD Başkanı Donald Trump tarafından "kabul edilemez" olarak nitelendirilmesinin ardından dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Bekayi, İran halkının tarih boyunca yalnızca münferit işgalcilere karşı değil, en güçlü ittifaklara ve devasa ordulara karşı da onurlu zaferler kazandığını ifade etti.

ROMA'NIN YENİLMEZLİK EFSANESİ NASIL YIKILDI?

Bekayi, paylaşımında milattan önce (M.Ö.) 53 yılında gerçekleşen Carrhae Muharebesi'ne atıfta bulunarak düşmanlarına tarihi bir hatırlatma yaptı. General Surena komutasındaki güçlerin, sayıca çok daha az ve kaynakları sınırlı olmasına rağmen Roma'nın ağır zırhlı birliklerini "asimetrik" bir savaş taktiğiyle mağlup ettiğini vurgulayan Sözcü, bu yenilginin dünya tarihindeki dönüm noktalarından biri olduğunu belirtti.

"O HAYAL SAVAŞ MEYDANINDA CAN VERDİ"

Yapılan açıklamada, söz konusu savaşın sonuçlarına dair çarpıcı detaylar paylaşıldı. İsmail Bekayi, Roma'nın en zengin ve güçlü isimlerinden biri olan Crassus'un bu savaşta öldürüldüğünü hatırlatarak, "Bu savaşta en zengin ve en güçlü Romalılardan biri olan Crassus öldürülmüş; Roma'nın yenilmezlik efsanesi sonsuza dek paramparça olmuş ve Roma'nın doğuya doğru genişleme hayali savaş meydanında can vermiştir" ifadelerini kullandı.

İranlı sözcü, isim vermeden hedef aldığı odaklara karşı tarihten ders çıkarılması gerektiğinin altını çizdi. Tarihin bir döngüden ibaret olduğunu savunan Bekayi, mesajını "Tarih, onu incelemekten ya da ondan ders çıkarmaktan kaçınanlar için tekerrürden ibarettir." sözleriyle noktaladı.